تراجع معيار الجودة الكلي لرياض الأطفال الحكومية

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كشف تقرير لوزارة التربية والتعليم بشأن رياض الأطفال الحكومية، تراجع نسبتها التي حققت محك الجودة الكلي من 97.62 % في العام الدراسي 2021/ 2022 لـ95.19 % في العام 2022/2023 بمقدار نقطيتن.



وأوصى التقريرالوطني لنتائج التدقيق إداريا وفنيا للجودة في رياض الأطفال الحكومية للعام الدراسي 2022/ 2023 بتعيين معلمات اصيلات للرياض، للتقليل من عدد معلمات التعليم الإضافي، لما له من أثر على جودة العملية التعليمية، وتهيئة البنية التحتية لتتناسب مع الأطفال ذوي الإعاقة، والتخطيط لأنشطة إثرائية تخدمهم، ورفع جاهزية الأركان التعليمية بأدواتها المختلفة في رياض الاطفال، ومتابعة المسؤولين لهذه الرياض.



كما أوصى التقرير المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني أخيرا بتزويد الرياض بالمستلزمات والأدوات التعليمية لذوي الإعاقة، وتدريب معلمات ومديرات الرياض على التعليم الدامج فيها، ووضع خطة تحسينها وتعزيزها بالتعاون مع المشرف التربوي، واستخدام المعلمة لأدوات ومصادر متنوعة للتعرف على الاحتياجات التربوية للاطفال، وتوظيف التكنولوجيا كأداة داعمة في تعلم وتعليم الأطفال.



وأشار إلى أن مكونات نظام الجودة، يتضمن معايير ومؤشرات أداء موزعة على جانبين: إداري؛ يعنى بإجراءات وممارسات يمكن الحكم بها على مدى جودة إدارة الروضة، ويندرج تحتها 7 مجالات رئيسية، منها: الإدارة والقيادة، الصحة والتغذية والحماية، البيئة المادية، المعلمة، التقييم، علاقة الروضة مع أولياء الأمور، والمجتمع المحلي، والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.



والثاني، فني، يعنى بالعمليات والممارسات التي يمكن عبرها التأكد من أن معايير الجودة الفنية المتعلقة بالعملية التعليمية متحققة في الروضة، وتتوزع معايير ومؤشرات الأداء في هذا الجانب على 4 مجالات رئيسة، هي: التخطيط، التنفيذ، التقييم والتقويم، المهنية.



وأوضح أن على الروضة تحقيق 70 % من المؤشرات الإدارية، و70 % من المؤشرات الفنية، اذ على الروضة تحقيق 85 % من مؤشرات الجانبين الإداري والفني.



ولفت إلى أن عدد شعب رياض الأطفال الحكومية المطبقة لنظام الجودة منذ بداية العام الدراسي 2022-2023 بلغ 2518 جرى التدقيق عليها، لافتا إلى أنه في العامين الدراسيين 2019/2020 و2020/2021 لم يدقق عليها جراء جائحة كورونا والتحول للتعليم عن البعد.



وعزا التقرير ازدياد أعداد الرياض الحكومية للعام الدراسي 2022/2023 للتوسع باستحداث شعب رياض أطفال جديدة، وسعت الوزارة لإعطاء الأولوية لمرحلتها، وفق خطة الوزارة الإستراتيجية ضمن محور مكون التعليم المبكر، وتنمية الطفولة والإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ورؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، فضلا عن إقبال المجتمع المحلي على تسجيل أطفالهم في رياض الأطفال الحكومية.



وبينت نتائج التدقيق، أن "2397 شعبة رياض أطفال حققت محك الجودة الكلي بنسبة 95.19 % من الرياض الحكومية، و2515 شعبة حققت مستوى الجودة إداريا بنسبة 99.88 %، كما حققت 2473 شعبة مستوى الجودة فنيا بنسبة 98.21 %".



وأرجع تقرير انخفاض نسبة الرياض التي حققت محك الجودة الكلي للعام 2022/ 2023 مقارنة بالعام الدراسي 2021/2022 لضعف استخدام المعلمة لادوات ومصادر متنوعة، للتعرف على الاحتياجات التربوية للاطفال واهتماماتهم، وعدم توظيف معلمات للتكنولوجيا والاتصال بتعليم الأطفال، وعدم امتلاك بعضهن للمعرفة بالتقويم الشامل والمستمر لأداء الأطفال وعدم انتقال أثر التدريب للغرفة الصفية.



وأوضحت النتائج أن أعلى متوسط جودة إداريا على مستوى المملكة، ظهر في مجال المعلمة وبلغ 98.64 %، وأقل متوسط ظهر لدى ذوي الإعاقة وبلغ 88.89 % في حين حصل مجال التخطيط على أعلى متوسط جودة فنيا وبلغ 95.52 %، وجاء مجال التقييم والتقويم في أدنى متوسط جودة بنسبة 91.43 %.

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