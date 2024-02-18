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صندوق الإئتمان العسكري يطلق منتج خدمة النقد الطارئ الاختيارية

2/18/2024 4:25:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اطلق صندوق الإئتمان العسكري منتج خدمة النقد الطارئ للمستفيدين المحولةُ رواتبهم للصندوق وهي خدمة اختيارية تم اضافتها على التطبيق البنكي لتمكين المستفيدين الاستفادة منها بأي وقت.


وتمكّن هذه الخدمة المستفدين المحولة رواتبهم الى الصندوق امكانية تحويل اي مبلغ مالي بحد أعلى ٥٠ دينار من حساب النقد الطارئ الى حساب الرواتب من خلال التطبيق البنكي وسحبها من الصراف الآلي برسوم ادارية ٣ دنانير لمرة واحدة سنويًا وتجدد هذه الخدمة تلقائيًا عند سداد المبلغ المستخدم من راتب الشهر التالي .


وقال مدير عام الصندوق السيد مهند شحادة، نحن نسعى في تطوير خدماتنا ومنتجاتنا بشكل مستمر بما يخدم المستفدين ويلبي تطلعاتهم من جهة ومواكبة التطوير والتحديث من جهة أخرى، حيث تم اضافة حساب النقد الطارئ على التطبيق البنكي للاستفادة منها بأي وقت كخدمة اختيارية، وبرسوم رمزية 3 دنانير سنوياً واستخدامها بشكل دوري ولمرات عديدة طوال السنة.


وأكد بأن الصندوق مستمر بالتحديث حيث تم اضافة تمويلات جديدة في بداية هذا العام، كان لها أثراً واضحاً بتوفير حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتشمل تمويل فرحي وتمويل تعليمي وتمويل علاجي.

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