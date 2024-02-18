الزراعة: انتظام كميات الثوم المحلي في الأسواق

MENAFN - Alghad Newspaper)وأكدت الوزارة على ما صرحت به سابقا من استدامة وانتظام الكميات الواردة للأسواق المركزية من المنتج المحلي مع الارتفاع التدريجي للكميات الواردة ضمن بداية موسم الانتاج.

وتهيب الوزارة بالمواطنين ضرورة شراء المنتج المحلي والذي تتراوح أسعاره في الاسواق من دينار ونصف الى دينارين ولما لتلك الأولوية من اثر على المزارع المحلي.



وتشير الوزارة إلى أنها رصدت مبالغة في الحديث عن ارتفاع الخيار علما بأن السعر بالاسواق المركزية لم يتجاوز النصف دينار والكميات الواردة تتناسب مع الاحتياج المحلي وأن الارتفاع المؤقت كان بسبب انخفاض درجات الحرارة والتي بدورها تعمل على خفض كميات الانتاج، مؤكدة على انتظام هذه الكميات حاليا وتوفر المحصول بالجودة والسعر المناسب.