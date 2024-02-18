في حب غزة.. بائع برتقال مصري يخطف قلوب الملايين



المشهد الذي تم تداوله في منصات التواصل عربيا بصورة كبيرة، جعل "عم ربيع" الذي يعود أصله للصعيد جنوب مصر، "بطلا"، خسر بالمعيار التجاري حبات من البرتقال، لكنه ربح دعوات وإشادات الملايين بموقفه الداعم لغزة التي تواجه حربا إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.



كما ربح بائع البرتقال المصري، وفق إعلام محلي، تبرعات من معجبين بموقفه شملت رحلتي حج وعمرة ومحل لبيع الفواكه بدلا من البيع في الشارع، فضلا على أنه نحت اسمه عبر هاشتاغات (وسوم) أشهرها #بائع_البرتقال #الصعيدي_الجدع.

البرتقال الذهبي.



"عم ربيع" كم اشتهر بمنصات التواصل، بعبارات تحمل شجنا، تحدث لوسائل إعلام عربية ومصرية، عن قلبه الذي طار من الفرحة عندما رأى شاحنات مساعدات غزة تمر من أمام عينه، يبدو أنه لم يصدق، إذ كله ليلة يتابع الأخبار وينام حزينا على ما يحدث في فلسطين، كما يقول.



مشهد بحث أطفال في غزة عن طعام، كان يوجعه عندما يراه على الشاشات، ويبقي كما يقول، وكان ظهور تلك الشاحنات، طاقة أمل أن يصل إليهم غذاء قريبا، كما يتوقع، يضيف "عم ربيع".



و"لو كان عندي حاجة أغلي كنت عملت"، يستطرد، عم ربيع في حديث آخر عبر الهاتف مع الإعلامي عمرو أديب مساء الجمعة، عبر قناة "إم بي سي مصر" الخاصة، مضيفا أنه استشعر تلك الشاحنات تحمل أثرا من أهل غزة.



وأبلغ عم ربيع السائقين أنه يأكلوا من البرتقال الذي ألقاه لهم ويتركوا ثمار البرتقال الأخرى التي ألقاها فوق الشاحنات التي يستقلونها من أجل أن تصل إلى غزة.



وفي مفاجأة غير متوقعة، أبلغه أديب، خلال المحادثة الهاتفية، بتكفل رجل أعمال بشراء محل لبائع البرتقال، وتكفل آخر بمصاريف حج له، وختم حديثه بالقول: "يا عم ربيع البرتقال بتاعك (الذي تملكه) ذهب".



إشادات لا تتوقف



الداعية الفلسطيني جهاد حلس، عبر حسابه بمنصة "إكس"، علق قائلا: "يعلم الله يا عم ربيع أن أثر هذه الحبات من البرتقال لامست شغاف قلوبنا، وإنا لنجد طعمها في فمنا أشد حلاوة من العسل"، ويغرد بالعبارة ذاتها، حساب محمود أبو صالح الذي يضع علم فلسطين جوار اسمه.



"عبد الله غباين"، من غزة كما يعرف نفسه، غرد أيضا عن هذا الموقف الإنساني، قائلا: "المواطن المصري الأصيل العم ربيع بائع الفواكه؛ مرّت من أمام بسطته شاحنة مُساعدات فقام على الفور بإلقاء حبّات البرتقال فوقها لتصل إلى أهلنا في القطاع الحبيب. يقول العم ربيع: "لو كنت أقدر أعمل أكتر من كده كنت عملت"، مضيفا: "ما أعظم صنيعك".



وغرد خليفة الهنائي، على هذا الموقف قائلا إن موقف عم ربيع "شغل قلوب العرب"، موجها الشكر له ومضيفا: "مصر عظيمةٌ بأهلها، وبتاريخها، وببطولاتِ رجالها".



معاذ بن فيصل الحربي، لم يختلف عن الهنائي، في الإشادة، غرد قائلا: "ارفع لك القبعة احتراما وجزاك الله خيرا (..) أصيل يا ربيع".



وقال حساب باسم "عز الشيخ أيبك" في تغريدة أخرى: "عم ربيع وهو يرمي البرتقال (للشاحنات) كان يرمي رزقه ورزق عياله لأهله وأولاده وإخواته في غزة لأنه حاسس (يشعر) أنه واجب عليه يساعد".



وأضاف: "عم ربيع هو النموذج المشرف و هو الرسالة من ربنا إنك لما تقرر تتصدق لله بنيه خالصة ربنا مش هيسيبك (لن يتركك) وسيعوضك أضعاف أضعاف ويفتح لك أبواب الخير".



وقال محسن اليزيدي: "عم ربيع يمثل روح كل مواطن عربي يتمنى يقدم اي شيء لأهل غزة ".



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية". -(الأناضول)