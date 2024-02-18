واشنطن.. آلاف يشاركون بمسيرة تطالب بوقف الحرب في غزة



ونظمت المسيرة العديد من المجموعات الداعمة للشعب الفلسطيني رغم أجواء البرد القارس، حيث انطلقت المسيرة من منطقة الحي الصيني وسط المدينة، وانتهت أمام مبنى الكونغرس مرورا بشارع بنسلفانيا.



وندد المتظاهرون بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وبدعم الإدارة الأمريكية لتل أبيب.



وقال محمد قاسم العضو في حركة شباب فلسطين (أهلية)، إنه مضى أكثر من 130 يوما على مواصلة إسرائيل ارتكاب“الإبادة الجماعية” في غزة.



وطالب الولايات المتحدة بوقف تمويل إسرائيل في حربها على غزة، وبوقف إطلاق نار فوري.



بدوره، قال البروفيسور ستيف كراولي، عضو هيئة التدريس بجامعة أوبرلين:“لا يمكننا أن نبقى غير مستجيبين للإبادة الجماعية المستمرة في غزة”.



ودعا أوبرلين إدارة الرئيس جو بايدن إلى وقف تقديم الدعم العسكري لإسرائيل.

واستمرت المسيرة حتى ساعات المساء تحت حراسة قوات الشرطة.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء” وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة“جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها.- (الأناضول)