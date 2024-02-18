الرياض تدعو لحل الدولتين قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل



خلال كلمة لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في جلسة نقاشية بمؤتمر ميونخ للأمن، وفق ما نقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية.



وقال وزير الخارجية السعودي: "الحل الوحيد والمسار الآمن في المنطقة هو التزام أمريكا وإسرائيل بحل الدولتين".



وأكد أن "أفعال إسرائيل أججت مشاعر المسلمين والعرب والصور التي نراها من غزة ستواجه عواقبها إسرائيل على نواح عدة".



وتابع: "ليس لدينا علاقة مع إسرائيل، وأولويتنا معالجة الوضع الإنساني في غزة".



وعاد وزير الخارجية السعودي، مؤكدا أن "أولويتنا هي الأزمة الكارثية في غزة واستقلال دولة فلسطين قبل التطبيع مع إسرائيل"، وفق "الإخبارية".



وأكد أن "أساس التطبيع مع إسرائيل هو الاعتماد على مبادرة السلام العربية".

و"مبادرة السلام العربية"، التي تُعرف أيضا بـ"المبادرة السعودية"، هي مقترح اعتمدته جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدتها في بيروت عام 2002.

وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)