مفوض الأونروا: إسرائيل تهدف إلى تدمير المنظمة



واتهم لازاريني إسرائيل في مقابلة مع صحيفة سويسرية، بأن لديها“هدفا سياسيا طويل المدى” بالقضاء على الأونروا، التي تأسست قبل أكثر من 70 عاما لمساعدة الفلسطينيين الفارين أو الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم في حرب 1948 التي أحاطت بقيام إسرائيل.



وقال لازاريني“في هذه اللحظة، نتعامل مع حملة موسعة مركزة إسرائيلية تهدف لتدمير الأونروا”، وفقا للأسوشيتد برس.



لازاريني، الذي يشغل منصب المفوض العام للأونروا منذ عام 2020، أضاف ضمن المقابلة، أن إسرائيل على ما يبدو تعتقد أنه“إذا قضي على الوكالة، فستحل مسألة اللاجئين الفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد، ومعها حق العودة”.



كان مصير اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم نقطة نزاع رئيسة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في مفاوضات سلام سابقة فشلت قبل أكثر من عقد. وترفض إسرائيل مطالب الفلسطينيين بالسماح لأحفاد اللاجئين بالعودة إلى ما يعرف الآن بإسرائيل، مجادلة بأن ذلك سيقضي على الأغلبية اليهودية.



وكانت إسرائيل قد زعمت أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم حماس 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة.



وعلقت الولايات المتحدة، أكبر المانحين، تمويلها للوكالة وتبحث عن بدائل للأونروا.

دون تمويل الولايات المتحدة وداعمين آخرين علقوا أيضا تمويلهم، بإجمالي 438 مليون دولار، قال لازاريني إن الأونروا ستضطر لوقف عملياتها في نيسان.



وقال المبعوث الأميركي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، في فعالية استضافتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي يوم الجمعة، إن الكونغرس أوضح أن التمويل الأميركي للوكالة سيتوقف إلى الأبد.



وأضاف ساترفيلد“إنه ليس تعليقا. إنه حظر على تقديم المزيد من التمويل”.



وفي الوقت نفسه، تريد الولايات المتحدة أن تستمر مهام الأونروا الحاسمة والمتمثلة في تقديم المساعدات والدعم للفلسطينيين.



يقول ساترفيلد:“إننا نعمل بقوة قدر الإمكان مع أسرة الأمم المتحدة، ومع وكالات الأمم المتحدة، لنرى كيف يمكن الحفاظ على هذه المهام الرئيسة، بينما نتطلع إلى الأشهر المقبلة”.