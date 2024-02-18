تتحول لخطرة.. لا تضع هذه الأطعمة في الثلاجة

البصل : ترك نصف حبة بصل في الثلاجة يمكن أن يكون مميتاً للغاية لأن البصل مقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة، وهذا يعني أنه عند التبريد، تبدأ النشا الموجودة فيه بالتحول إلى سكر ويبدأ في تكوين العفن وهذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم البكتيريا غير الصحية في البيئة ما يشكل خطورة على الصحة، وفقا لموقع news9live.



الثوم : غالبًا ما يستخدم الثوم لإعطاء نكهة للطعام وأيضًا لعلاج بعض الاضطرابات الهضمية، لكن القليل من الناس يدركون أن الثوم يمكن أن يضر أكثر مما ينفع إذا تم تخزينه في الثلاجة،.

وينصح الأطباء بعدم شراء الثوم المقشر وتبريده لأنه يمكن أن يصاب بالعفن بشكل أسرع ويصبح سبباً للإصابة بأمراض خطيرة حال تناوله.



الأرز: ترك الأرز المطبوخ في الثلاجة فكرة سيئة لأن مقاومة النشا فيه يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول.



الأرز أيضًا أحد العناصر التي يمكنها التقاط العفن بسرعة، لذلك، فإن حفظه في الثلاجة فكرة سيئة، خاصة إذا تم حفظه لأكثر من 24 ساعة.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في الهند، يمكن أن يحتوي الأرز غير المطبوخ على جراثيم Bacillus cereus، وهي البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي ولتجنب حدوث ذلك، يجب تقديم الأرز فور نضجه.

وإذا كان لا بد من تخزينه في الثلاجة، فيجب أن يكون بعد ساعة من طبخه، ولا يجب إعادته إلى الثلاجة بعد تسخينه.



-الزنجبيل : أيضًا عرضة للعفن على الرغم من كونه غنيًا بالخصائص المضادة للالتهابات، إلا أن الزنجبيل يمكنه التقاط العفن بسرعة عند تبريده وعند تناوله يثر سلبا على الكبد والكلى.

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