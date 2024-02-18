كيا الشرق الأوسط وأفريقيا تُعلن عن الإطلاق الرسمي لمركبة كيا K3 الجديدة كلياً

-كيا K3 الجديدة كلياً هي أحدث سيارة سيدان معززة من كيا، ومن المقرر أن تلبي الطلب المتزايد للعملاء ضمن فئة السيدان



أعلنت كيا الشرق الأوسط وأفريقيا عن الإطلاق الرسمي لمركبة كيا K3 الجديدة كلياً، خلال فعالية خاصة أُقيمت في جدة. بعد عرضها الأول مؤخراً في معرض الرياض للسيارات 2023، تلبي مركبة السيدان المبتكرة الاحتياجات المتطورة للعملاء في الأسواق الناشئة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



جذب حفل الإطلاق الذي تم إعداده وتنفيذه بأسلوب سينمائي غامر، انتباه الزوار داخل معرض حي جميل الفني، والذي شكّل المكان غير النمطي الأمثل لتسليط الضوء على شعار العلامة التجارية "الحركة التي تلهم". وأتيحت خلال الحفل الفرصة للحاضرين، بما في ذلك وسائل الإعلام المحلية والإقليمية وشركات الأساطيل، لاختبار قيادة سيارة كيا K3 الجديدة كلياً، وذلك من خلال قيادتها عبر مواقع بارزة في جدة.



وتتطلع كيا من خلال إطلاق K3 إلى تلبيةرغبات العملاء ضمن فئة السيدان C وشركات الأساطيل التي تبحث عن مركبات وظيفية شاملة توفر التكنولوجيا والتصميم والسلامة. وتضمن التصميمات الداخلية للسيارة اتصالاً متقدماً وأقصى درجة من الرفاهية للركاب من خلال شاشة اللمس المركزية ذات الدقة، والتحكم في المناخ المكون من منطقتين، وفتحات التهوية الخلفية، كل ذلك من بين ميزات أخرى. ويلعب مظهرها الخارجي دوراً جريئاً يتميز بأسلوب عالي التقنية عبر اعتماد خطوط وأشكال مميزة، مع الحفاظ على شبكة الأنف التقليدية للنمر.



كما تم تجهيزK3 بميزات السلامة، ما يوفر حماية أمامية وخلفية، ويُشكل دلالة على التزام كيا بمعايير السلامة عبر جميع سياراتها وزيادة وتعزيز الوعي لدى السائق.



وقال أحمد سدودي، نائب الرئيس للتسويق والمنتج في كيا الشرق الأوسط وأفريقيا: "إنه وقت رائع بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية حيث نستضيف حدث الإطلاق الإقليمي الثاني في المملكة، وهذه المرة في جدة حيث نطلق كيا K3، والتي تشكل نموذجًا جديدًا لناحية التصميم والتكنولوجيا والسعة، ما يضع معياراً لأحدث المركبات ضمن فئة السيدان.

وتتميز كيا K3 الجديدة كليًا بتصميمات خارجية رياضية، وقد تم الحفاظ على شبكة الأنف التقليدية للنمر مع لمسة مستقبلية، وتصميمات داخلية تمزج بسلاسة بين التواصل المطور وأقصى قدر من رفاهية الركاب. صممتكيا K3 الجديدة كليًا لتكون الخيار المفضل لتجربة القيادة النهائية في الأسواق الناشئة، ولتكون سيارة سيدان عصرية".



وأضاف سدودي: "بعد أن عرضنا سيارة كيا K3 الجديدة كلياً للمرة الأولى في معرض الرياض للسيارات، يسعدنا استضافة حدث الإطلاق الإقليمي الرسمي في حي جميل في قلب جدة، والذي نأكّد من خلاله تقديرنا لمدى أهمية فئة السيدان لعملائنا في المملكة العربية السعودية.”



وقال هونغ سيوك تشوا، كبير المصممين ورئيس Kia Next Design Europe: "يسعدني أن أشهد على إطلاق K3في الشرق الأوسط، ما يجسد التزام كيا الثابت بالتصميم المبتكر وتجربة القيادة المعززة.

تمثل كيا K3 تحولاً بارزاً في فئة سيارات السيدان، حيث تمزج بين عناصر التصميم الجريئة والمستقبلية بما يتماشى مع فلسفة التصميم الخاصة بكيا "اتحاد الأضداد". تتناغم التصميمات الخارجية المذهلة مع التصميمات الداخلية المصممة بدقة والتي تتميز بشاشة تعمل باللمس ذات دقة مركزية وتحكم مناخي باللمس من منطقتين، ما يضع معياراً جديداً للرفاهية والتواصل".



تتوفر كيا K3 الجديدة كلياً، حالياً في أقرب صالة عرض كيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

