الاحتلال ينقل الأسير مروان البرغوثي من العزل الانفرادي في ريمونيم إلى عزل الرملة

وأضاف فارس في بيان صحافي، اليوم الأحد، أنّ نقل الأسير البرغوثي، يأتي بعد تصريحات الوزير الإسرائيلي ايتمار بن غفير مؤخراً حول قضية عزله، وهو ما رأى أنها "محاولة جديدة للاستعراض أمام الرأي العام الإسرائيلي"، خصوصاً أنّ هذه التصريحات تأتي بعد مرور نحو شهرين على نقله من سجن "عوفر" إلى العزل الانفرادي في "أيالون- الرملة"، ثم إلى عزل "ريمونيم".



وأوضح أنّ عمليات النقل الواسعة والعزل الجماعي والانفرادي التي تنتهجها سلطات الاحتلال تأتي في إطار تصعيد "استهداف كافة الأسرى بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وقيادات الحركة الوطنية الأسيرة إلى جانب عمليات التعذيب الممنهجة".



كما أشار إلى أنّ عمليات النقل المتكررة للبرغوثي في العزل الانفرادي في ظل استمرار منع المحامين من زيارته تثير خشية حقيقية على حياته، خصوصاً أنّ ذلك يترافق مع عمليات تحريض مباشرة ومستمرة عليه في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأكّد فارس أنّ استهداف البرغوثي بإجراءات العزل الانفرادي والتنكيل والاعتداءات، لن تنَل من عزيمته وإرادته الراسخة بحتمية الحرية وتقرير المصير.



وفي الختام دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين المؤسسات الدولية والجهات المحلية ذات الصلة إلى "الوقوف عند مسؤولياتها والإسراع في العمل على زيارة السجون"، و"وقف كل الإجراءات والانتهاكات غير المسبوقة بحق الأسرى".



مروان البرغوثي سياسي وقيادي بارز في حركة فتح، شارك في الانتفاضة الأولى 1987، وكان أحد أبرز وجوه الانتفاضة الثانية 2000، اعتقل وأبعد أكثر من مرة، وتعرض لمحاولات اغتيال إسرائيلية فاشلة، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة 5 مرات.



ظل البرغوثي مطارداً حتى اعتقله الاحتلال الإسرائيلي من رام الله يوم 15 نيسان/أبريل 2002 ويقبع في سجون الاحتلال منذ ذلك العام وحتى اليوم.



كتب البرغوثي داخل زنزانته عدة مؤلفات، وتمكن من تسريبها ونشرها خارج السجن، ومنها: ألف يوم في زنزانة العزل الانفرادي.



كما سرب يوم 18 نيسان/أبريل 2017 -بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني- مقالاً نشر في "نيويورك تايمز"، تحدث فيه عن "وحشية الممارسات الإسرائيلية" داخل السجون.

إضافةّ إلى رسالة الدكتوراه الخاصة به، التي حملت عنوان "الأداء التشريعي والسياسي للمجلس التشريعي الفلسطيني ومساهمته في العملية الديمقراطية في فلسطين من 1996 إلى 2006". -الميادين

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