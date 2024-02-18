وظائف لخريجي الثانوية العامة في الحرس الملكي

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن فتح باب القبول والتسجيل اليوم ولمدة أسبوع لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها (رجال) برتبة جندي على تخصص (أمن وحماية).
واشترطت الرئاسة على أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.
- أن لا يتجاوز عمر المتقدم (23) سنة.
- أن لا يقل طول المتقدم عن (175سم) مع تناسق الطول مع الوزن.
ودعت رئاسة الحرس الملكي الراغبين بالتسجيل، الدخول على الموقع الإلكتروني:
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