Sunday, 18 February 2024 02:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وظائف لخريجي الثانوية العامة في الحرس الملكي

2/18/2024 4:18:57 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن فتح باب القبول والتسجيل اليوم ولمدة أسبوع لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها (رجال) برتبة جندي على تخصص (أمن وحماية).
واشترطت الرئاسة على أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.
- أن لا يتجاوز عمر المتقدم (23) سنة.
- أن لا يقل طول المتقدم عن (175سم) مع تناسق الطول مع الوزن.
ودعت رئاسة الحرس الملكي الراغبين بالتسجيل، الدخول على الموقع الإلكتروني:

MENAFN18022024000089011017ID1107866306

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث