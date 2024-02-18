الصين تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير وتقيّد حركة اليوان

MENAFN - Al-Borsa News) أحجمت الصين عن خفض سعر الفائدة الرئيسي مع سعي بنكها المركزي إلى حماية اليوان من التقلبات، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها صناع السياسات في محاولتهم إدارة المخاطر الاقتصادية والضغوط الناجمة عن الانكماش.

أبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على قروضه لعام واحد عند 2.5% اليوم الأحد مع ضخ كمية محدودة من النقد في النظام المالي. ويتماشى كلا التحركين مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج. وجاءت هذه الخطوة بعد أن انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في التعاملات الخارجية الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع الدولار.

موضوعاتكوريا الجنوبية تأمل في تحقيق فوائد اقتصادية من العلاقات مع كوبا الهواتف الذكية تبطئ نمو صناعة ألعاب الفيديو السفر الدولي في كوريا الجنوبية يشهد تعافيا يناير الماضي مأزق التيسيير النقدي

تجد السلطات الصينية نفسها في مأزق. فمن ناحية، يمكن أن تؤدي السياسة النقدية المتساهلة إلى انخفاض تكاليف التمويل وتحفيز المزيد من النشاط الاقتصادي. ومن ناحية أخرى، تحاول تجنب انخفاض قيمة اليوان مع اختلاف السياسة النقدية مع الولايات المتحدة، حيث يحدث تراجع عن الرهانات على خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مع استمرار التضخم.

وقال فرانسيس تشيونغ، الخبير الاستراتيجي في أسعار الفائدة لدى شركة“أوفرسي-تشاينيز بانكينغ كورب” (Oversea-Chinese Banking Corp) في سنغافورة:“نتائج هذا الصباح لا تمنع أي مزيد من التيسير” من قبل البنك المركزي، مضيفاً أن العوامل الخارجية قد تلعب دوراً في أي توقيت لخفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة.

ويتراجع اقتصاد الصين تحت وطأة أزمة العقارات وضعف الثقة والضغوط الانكماشية. وإحجام البنك المركزي عن التيسير الشديد يسلط الضوء على عدم التطابق مع الآمال بين المستثمرين بشأن تحفيز قوي، وهو التفاوت الذي يغذي جزئياً عمليات البيع في سوق الأسهم في الصين.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي لم يخفض أسعار الفائدة منذ أشهر عدة، فإن السلطات ما زالت تتخذ مجموعة من الخطوات الأخرى التي تهدف إلى استعادة الثقة. وكان بنك الشعب الصيني ضخ هذا الشهر أموالاً طويلة الأجل (يحين أجل استحقاقها بعد عام) في النظام المصرفي مع خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.

كما شدد المسؤولون القواعد المتعلقة بإقراض الأسهم للبيع على المكشوف، وعززوا دعم اليوان من خلال السعر المرجعي اليومي للبنك المركزي.

ضخ مالي محدود

كما يضخ بنك الشعب الصيني الأموال النقدية في النظام المالي من خلال تسهيلات الإقراض الرئيسية لمدة 15 شهراً متتالياً.

وضخ البنك اليوم الأحد مليار يوان (139 مليون دولار) عبر الصندوق المتعدد الأطراف، وهي أقل كمية منذ أغسطس. وقال مينغ مينغ، كبير الاقتصاديين في“سيتيك سيكيوريتيز” (Citic Securities)، إن ذلك يهدف فيما يبدو إلى المحافظة على توازن السيولة بعد عطلة رأس السنة القمرية التي استمرت أسبوعاً.

وأضاف مينغ أن البنوك الصينية قد تستمر بخفض أسعار الفائدة على الإقراض في الأسبوع الجاري، مشيراً أن مثل هذه الخطوة“ستساعد على خفض تكاليف التمويل ودعم تعاف مستقر للاقتصاد”.

وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين“ناتيكسيز” (Natixis) ، إن“الصين تتجه إلى سياسة نقدية أكثر مرونة قليلاً”، مضيفاً أنه“لا يزال هناك مجال” لخفض سعر الفائدة 10 نقاط أساس الشهر المقبل.

ضغوط الأسعار

أشار تشيونغ من“أوفرسي-تشاينيز بانكينغ كورب” إلى الانكماش باعتباره أحد الاعتبارات التي سيضعها بنك الشعب الصيني في الحسبان عندما يقرر ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة.

وتزايدت ضغوط الأسعار في الأشهر القليلة الماضية، مع انخفاض تكاليف المستهلكين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية. وشهد مقياس منفصل للأسعار على مستوى الاقتصاد أطول انخفاض له منذ 1999 في الربع الرابع من العام الماضي.

وأظهرت بيانات السفر والإنفاق المبكرة من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة بعض العلامات على ارتفاع إنفاق المستهلكين، على الرغم من أن الأرقام الأولية الضعيفة تشير إلى أن الناس ربما يقللون من إنفاقهم في الرحلة.



