فرانسوا فور يكتب: شهية انتقائية لديون الأسواق الناشئة فى 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أصبحت الظروف النقدية وأسعار الصرف فى الاقتصادات الناشئة، أكثر ملاءمة بداية العام الحالي، مقارنة بما كانت عليه نهاية عام 2022 وبداية 2023.

وقد اجتذب تخفيف السياسات النقدية الذى أصبح ممكنًا بفضل انخفاض التضخم والمراجعات التصاعدية لتوقعات النمو الاقتصادي، استثمارات المحافظ المالية.

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ورغم زيادة المخاطر الجيوسياسية، فمن المرجح أن تنخفض المخاطر السيادية باستثناء البلدان الأكثر هشاشة، التى كانت بالفعل تحت ضغط عام 2023.

وبالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، سيكون 2024 عاما عالى المخاطر، إذ سيظل سداد الديون الخارجية للحكومات خطرًا قائما، تمامًا كما كان فى 2023.

وتراجعت الضغوط على السياسات النقدية وأسعار الصرف فى معظم الاقتصادات الناشئة بشكل ملحوظ، الربع الأخير من عام 2023، لأسباب خارجية وداخلية، فى ظل توقعات تخفيف السياسة النقدية الأمريكية، وارتفاع شامل للعملات مقابل الدولار، واستمرار تباطؤ التضخم، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع الأساسية.

وواصلت معظم البنوك المركزية فى أمريكا اللاتينية وأوروبا الوسطى خفض أسعار الفائدة.

وقد اتبعت عائدات السندات .. لكن دون مبالغة، وانخفضت عائدات السندات حتى فى البلدان التى لم تخفض أسعار الفائدة، ومعظمها فى آسيا، وحتى فى تركيا حيث كان التشديد النقدى لا يزال مستمرا. وعادت شهية مديرى الصناديق لديون الأسواق الناشئة.

وباستثناء الصين، كانت استثمارات المحافظ من قبل الأجانب فى أسواق السندات قوية بشكل خاص فى نوفمبر وديسمبر، وهى صورة مغايرة تمامًا للصورة التى شوهدت أواخر عام 2022.

ووفقًا للخبراء الاقتصاديين فى صندوق النقد الدولي، كانت عائدات السندات فى الاقتصادات الناشئة خلال الدورة النقدية الأخيرة أقل حساسية مما كانت عليه فى الماضي، للتغيرات فى عائدات السندات الأمريكية.

لكن المخاطر السيادية آخذة فى الارتفاع بالنسبة للاقتصادات الناشئة الأكثر هشاشة والبلدان منخفضة الدخل.

وبشكل عام، من المتوقع أن تتحسن ملاءة حكومات الأسواق الناشئة فى 2024، بفضل التأثيرات المجمعة لانخفاض أسعار الفائدة وتحسن آفاق النمو الاقتصادي.

ورفع صندوق النقد الدولى توقعاته للنمو العالمى 0.2% عن توقعات أكتوبر 2023، مع زيادة ملحوظة فى توقعاته للولايات المتحدة، إذ مرجح أن يكون الركود أخف بكثير مما كان يعتقد سابقًا.

كما رفع الصندوق توقعات العديد من الاقتصادات الناشئة الكبرى ومنها البرازيل والهند والمكسيك وروسيا.

لكنه لا يزال يتوقع تباطؤ النمو فى الصين من 5.2% إلى 4.6%، ولكن بنسبة أقل مما توقعه الخريف الماضي.

فى الوقت نفسه يجب ان نشير إلى أن خطر التخلف عن سداد الديون السيادية زاد بين الاقتصادات الناشئة بالنسبة لثلاث دول كانت بالفعل تحت ضغط فى 2023، وهى الأرجنتين ومصر وتونس.

وتضاعفت متطلبات التمويل فى تونس، إذ ارتفعت إلى 17% من 8% من الناتج المحلى الإجمالى قبل الوباء.

وفى مصر، سيشكل عبء فوائد الديون 70% من الإيرادات الحكومية، وهو ما يبدو غير مستدام.

وفى الأرجنتين، خففت إعادة هيكلة الديون فى 2020 من عبء الفائدة على الحكومة، لكن عبء الفائدة على البنك المركزي تضخم ليعيق التمويل النقدي لعجز الميزانية. وقد وصلت تكلفة البنك المركزي إلى 8% من الناتج المحلى الإجمالي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حكومات هذه البلدان الثلاثة لديها جزء كبير من الديون بالعملة الأجنبية فى حين أن الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبى منخفضة.

وتخضع الأرجنتين لدعم مالى من صندوق النقد الدولي، لكن الدعم لمصر انقطع فى عام 2023، ولم تتوصل تونس بعد إلى اتفاق.

وسيكون 2024 عامًا عالى المخاطر بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل أيضًا.

وتظل المخاطر الجيوسياسية مرتفعة للغاية، مع استمرار الحرب فى أوكرانيا، والتوترات فى الشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلية فى غزة.

ومن الواضح أن البلدان منخفضة الدخل هى الأكثر معاناة من العواقب الاقتصادية لهذه الصراعات.

ويشير معهد التمويل الدولى إلى أن أكثر من نصف البلدان الـ 73 التى تمكنت من الوصول إلى آلية تعليق خدمة الديون لديها مستوى عال من المخاطر السيادية أو هى فى وضع ضائقة الديون، فنحو 15 دولة فى حالة تخلف عن السداد.

وكما كان الحال فى 2023، فإن ما يجب على هذه البلاد سداده من ديون خارجية طويلة الأجل سيكون مرتفعا للغاية فى عام 2024، ليصل إلى 78 مليار دولار أمريكي، بعد أن كان 75 مليار دولار فى 2023 ، أى ضعف ما كان عليه المبلغ في 2020.

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