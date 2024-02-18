21625 مديراً للصناديق الخاصة في الصين بنهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الجمعية الصينية لإدارة الأصول، أن عدد مديري الصناديق الممولة بشكل خاص في الصين بلغ 21625 مديراً حتى نهاية عام 2023.
ومن بين الإجمالي، كان هناك 8469 مديراً لصناديق استثمار الأوراق المالية الخاصة، و12893 مديراً لصناديق استثمار الأسهم ورأس المال الخاصة.
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وتم تسجيل المديرين بشكل رئيسي في مناطق بينها شانغهاي وبكين وشنتشن، حسب البيانات.
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