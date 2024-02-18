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21625 مديراً للصناديق الخاصة في الصين بنهاية 2023

2/18/2024 4:18:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الجمعية الصينية لإدارة الأصول، أن عدد مديري الصناديق الممولة بشكل خاص في الصين بلغ 21625 مديراً حتى نهاية عام 2023.

ومن بين الإجمالي، كان هناك 8469 مديراً لصناديق استثمار الأوراق المالية الخاصة، و12893 مديراً لصناديق استثمار الأسهم ورأس المال الخاصة.

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وتم تسجيل المديرين بشكل رئيسي في مناطق بينها شانغهاي وبكين وشنتشن، حسب البيانات.

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