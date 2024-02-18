أمريكا: سنعمل لضمان دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا

MENAFN - Al-Borsa News) قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا“مهما طال الأمر” وستضغط‭ ‬من أجل أن تدفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعد انتهاء الحرب.

وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن“سنواصل جهودنا لضمان سلام عادل ودائم. سنعمل على التأكد من أن تدفع روسيا تعويضات لأوكرانيا”.

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وتأتي تعليقات هاريس بينما تشهد الساحة السياسية الأمريكية خلافات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقف في وجه روسيا وكيفية تنفيذ ذلك، خاصة بعد أن وافقت واشنطن على أكثر من 110 مليارات دولار كمساعدة دفاعية لأوكرانيا، وتعثر طلب من بايدن لتخصيص 60 مليار دولار أخرى لكييف في الكونجرس الأمريكي.

وقالت هاريس“سأواصل أنا والرئيس بايدن العمل لتأمين الموارد والأسلحة التي تحتاجون إليها لتحقيق النصر... سنكون معكم مهما استغرق الامر”.





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