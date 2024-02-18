Sunday, 18 February 2024 02:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمريكا: سنعمل لضمان دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا

2/18/2024 4:18:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا“مهما طال الأمر” وستضغط‭ ‬من أجل أن تدفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعد انتهاء الحرب.

وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن“سنواصل جهودنا لضمان سلام عادل ودائم. سنعمل على التأكد من أن تدفع روسيا تعويضات لأوكرانيا”.

موضوعات متعلقة كوريا الجنوبية تأمل في تحقيق فوائد اقتصادية من العلاقات مع كوبا الهواتف الذكية تبطئ نمو صناعة ألعاب الفيديو السفر الدولي في كوريا الجنوبية يشهد تعافيا يناير الماضي

وتأتي تعليقات هاريس بينما تشهد الساحة السياسية الأمريكية خلافات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقف في وجه روسيا وكيفية تنفيذ ذلك، خاصة بعد أن وافقت واشنطن على أكثر من 110 مليارات دولار كمساعدة دفاعية لأوكرانيا، وتعثر طلب من بايدن لتخصيص 60 مليار دولار أخرى لكييف في الكونجرس الأمريكي.

وقالت هاريس“سأواصل أنا والرئيس بايدن العمل لتأمين الموارد والأسلحة التي تحتاجون إليها لتحقيق النصر... سنكون معكم مهما استغرق الامر”.


المصدر:

MENAFN18022024000202011048ID1107866298

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث