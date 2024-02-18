الصين تهيمن على مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في العالم

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لسيارات الركاب، أن مبيعات سيارات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين مثّلت نحو ثلثي الإجمالي بالعالم خلال العام الماضي.

وقال تسوي دونج شو، سكرتير عام الجمعية إن نحو 8.87 مليون وحدة من مثل هذه المركبات بيعت في السوق الصينية خلال عام 2023، بارتفاع 37% عن العام الأسبق لتُمثّل 63.5% من المبيعات في العالم.

موضوعاتكوريا الجنوبية تأمل في تحقيق فوائد اقتصادية من العلاقات مع كوبا الهواتف الذكية تبطئ نمو صناعة ألعاب الفيديو السفر الدولي في كوريا الجنوبية يشهد تعافيا يناير الماضي

وارتفع معدل انتشار مركبات الطاقة الجديدة في الصين، أو نسبة مركبات الطاقة الجديدة في جميع مبيعات السيارات، إلى ما يقرب من 30% خلال العام الماضي.

وشهدت سوق مركبات الطاقة الجديدة توسعاً قوياً في الصين خلال السنوات الماضية بفضل تسريع البلاد لجهود دفع التنمية الخضراء والنمو السريع في سوق السيارات.

ومثّلت سيارات الركاب الكهربائية 69% من المبيعات في البلاد خلال عام 2023، بينما احتلت السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء 31%.

وأضاف تسوي أن مركبات الطاقة الجديدة الصينية شهدت نمواً قوياً في المبيعات في كل من السوق المحلية والصادرات نظراً للشعبية الكبيرة التي باتت تحظى بها في سوق جنوب شرقي آسيا والسوق الأوروبية.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق ارتفاع صادرات مركبات الطاقة الجديدة في الصين خلال العام الماضي بنسبة 77.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليون وحدة.