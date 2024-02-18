هيونداي موتور في المركز الثالث لمبيعات السيارات عالميا للعام الثاني

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، اليوم الأحد، أن مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية جاءت في المركز الثالث من حيث مبيعات السيارات في العالم للعام الثاني على التوالي.

وفقا للبيانات التي أصدرتها كل شركة، باعت شركات هيونداي موتور وكيا وجينيسيس التابعة للمجموعة إجمالي 7.304.000 وحدة في العالم العام الماضي لتحتل المرتبة الثالثة بعد مجموعة تويوتا ومجموعة فولكس فاجن اللتين باعتا 11.233.000 وحدة و9.240.000 وحدة على التوالي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

موضوعاتالهواتف الذكية تبطئ نمو صناعة ألعاب الفيديو السفر الدولي في كوريا الجنوبية يشهد تعافيا يناير الماضي الصين تهيمن على مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في العالم

وفي عام 2022، ارتفعت مجموعة هيونداي موتور إلى المركز الثالث لأول مرة وحافظت على ترتيبها للعام الثاني على التوالي.

وجاء تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي ومجموعة جنرال موتورز الأمريكية في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

واتسعت الفجوة بين مجموعة هيونداي موتور وتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي من 688.000 وحدة في عام 2022، إلى 905.000 وحدة في العام الماضي.

وارتفعت مبيعات مجموعة هيونداي موتور في العالم بشكل مطرد على مدار العشرين عاما الماضية.

وواصلت المجموعة صعودها في التصنيف بعدما كانت تحتل المركز العاشر في عام 2000، لتدخل قائمة“المجموعات الخمس الكبرى” لأول مرة في عام 2010، متفوقة على شركة فورد الأمريكية.

ومع ذلك، ظلت المجموعة في المركز الخامس منذ ذلك الوقت بسبب المنافسة الشرسة بين شركات صناعة السيارات. وفي عام 2020، ارتفع ترتيبها لأول مرة إلى المركز الرابع. ولكنه تراجع إلى المركز الخامس مرة أخرى في العام التالي، ثم قفز إلى المركز الثالث في عام 2022.

وفي عام 2022، كانت مجموعة هيونداي موتور هي المجموعة الوحيدة التي حققت نموا إيجابيا بنسبة 2.7% في المبيعات بين مجموعات السيارات الست الكبرى، لكن حققت تويوتا وفولكس فاجن نموا بنسبتي 7.2% و11.8% على التوالي في المبيعات في العام الماضي، لتتفوقا على مجموعة هيونداي التي سجلت 6.7%.