هيونداي موتور في المركز الثالث لمبيعات السيارات عالميا للعام الثاني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، اليوم الأحد، أن مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية جاءت في المركز الثالث من حيث مبيعات السيارات في العالم للعام الثاني على التوالي.
وفقا للبيانات التي أصدرتها كل شركة، باعت شركات هيونداي موتور وكيا وجينيسيس التابعة للمجموعة إجمالي 7.304.000 وحدة في العالم العام الماضي لتحتل المرتبة الثالثة بعد مجموعة تويوتا ومجموعة فولكس فاجن اللتين باعتا 11.233.000 وحدة و9.240.000 وحدة على التوالي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
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وفي عام 2022، ارتفعت مجموعة هيونداي موتور إلى المركز الثالث لأول مرة وحافظت على ترتيبها للعام الثاني على التوالي.
وجاء تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي ومجموعة جنرال موتورز الأمريكية في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
واتسعت الفجوة بين مجموعة هيونداي موتور وتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي من 688.000 وحدة في عام 2022، إلى 905.000 وحدة في العام الماضي.
وارتفعت مبيعات مجموعة هيونداي موتور في العالم بشكل مطرد على مدار العشرين عاما الماضية.
وواصلت المجموعة صعودها في التصنيف بعدما كانت تحتل المركز العاشر في عام 2000، لتدخل قائمة“المجموعات الخمس الكبرى” لأول مرة في عام 2010، متفوقة على شركة فورد الأمريكية.
ومع ذلك، ظلت المجموعة في المركز الخامس منذ ذلك الوقت بسبب المنافسة الشرسة بين شركات صناعة السيارات. وفي عام 2020، ارتفع ترتيبها لأول مرة إلى المركز الرابع. ولكنه تراجع إلى المركز الخامس مرة أخرى في العام التالي، ثم قفز إلى المركز الثالث في عام 2022.
وفي عام 2022، كانت مجموعة هيونداي موتور هي المجموعة الوحيدة التي حققت نموا إيجابيا بنسبة 2.7% في المبيعات بين مجموعات السيارات الست الكبرى، لكن حققت تويوتا وفولكس فاجن نموا بنسبتي 7.2% و11.8% على التوالي في المبيعات في العام الماضي، لتتفوقا على مجموعة هيونداي التي سجلت 6.7%.
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