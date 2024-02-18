السفر الدولي في كوريا الجنوبية يشهد تعافيا يناير الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، اليوم الأحد، أن حركة الركاب الجوية في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 57% على أساس سنوي في يناير، على خلفية الطلب القوي على الطرق المتصلة بالصين.

وبلغ عدد المسافرين الدوليين من وإلى كوريا الجنوبية 7.28 ملايين مسافر، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية.

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ويمثل هذا نحو 91% من الرقم المسجل في يناير 2019، مما يشير إلى أن السفر الدولي قد تعافى تقريبًا إلى مستوى ما قبل كورونا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وبحسب الوجهة، وصل عدد المسافرين على الطرق المتصلة بالصين إلى نحو 873 ألف مسافر، ما يمثل زيادة بأكثر من ثمانية أضعاف من 104 آلاف تم تسجيلها في العام السابق.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها الرقم الشهري 870 ألفًا منذ أغسطس من العام الماضي، عندما أعلنت الصين استئناف الرحلات الجماعية إلى كوريا الجنوبية.

وفي أعقاب الطلب المتزايد على السفر إلى الصين، تخطط شركة الخطوط الجوية الكورية، شركة الطيران الرئيسية في البلاد، لاستئناف رحلاتها إلى تشانغجياجيه في أبريل.

ووصل عدد الركاب على الطرق المتصلة باليابان إلى 2.03 مليون في يناير، بزيادة قدرها 53% على أساس سنوي، على ما يبدو مع زيادة عدد المسافرين للاستفادة من تراجع قيمة العملة اليابانية.