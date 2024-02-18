السفر الدولي في كوريا الجنوبية يشهد تعافيا يناير الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، اليوم الأحد، أن حركة الركاب الجوية في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 57% على أساس سنوي في يناير، على خلفية الطلب القوي على الطرق المتصلة بالصين.
وبلغ عدد المسافرين الدوليين من وإلى كوريا الجنوبية 7.28 ملايين مسافر، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية.
موضوعات متعلقة
كوريا الجنوبية تأمل في تحقيق فوائد اقتصادية من العلاقات مع كوبا الهواتف الذكية تبطئ نمو صناعة ألعاب الفيديو “هيونداي موتور” في المركز الثالث لمبيعات السيارات عالميا للعام الثاني
ويمثل هذا نحو 91% من الرقم المسجل في يناير 2019، مما يشير إلى أن السفر الدولي قد تعافى تقريبًا إلى مستوى ما قبل كورونا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
وبحسب الوجهة، وصل عدد المسافرين على الطرق المتصلة بالصين إلى نحو 873 ألف مسافر، ما يمثل زيادة بأكثر من ثمانية أضعاف من 104 آلاف تم تسجيلها في العام السابق.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها الرقم الشهري 870 ألفًا منذ أغسطس من العام الماضي، عندما أعلنت الصين استئناف الرحلات الجماعية إلى كوريا الجنوبية.
وفي أعقاب الطلب المتزايد على السفر إلى الصين، تخطط شركة الخطوط الجوية الكورية، شركة الطيران الرئيسية في البلاد، لاستئناف رحلاتها إلى تشانغجياجيه في أبريل.
ووصل عدد الركاب على الطرق المتصلة باليابان إلى 2.03 مليون في يناير، بزيادة قدرها 53% على أساس سنوي، على ما يبدو مع زيادة عدد المسافرين للاستفادة من تراجع قيمة العملة اليابانية.
MENAFN18022024000202011048ID1107866295
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.