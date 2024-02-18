الهواتف الذكية تبطئ نمو صناعة ألعاب الفيديو

MENAFN - Al-Borsa News) تواجه صناعة ألعاب الفيديو، التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، أكبر تباطؤ لها منذ 30 عاماً، في مواجهة النمو الهائل لألعاب الهواتف الذكية.

وذكر تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن الشعور بالأزمة يتناقض في جميع أنحاء قطاع الألعاب بشكل حاد مع النمو الذي تحقق خلال جائحة كورونا، والذي سمح لعديد من المستهلكين بإنفاق وقتهم الزائد وأموالهم على الألعاب.

موضوعاتكوريا الجنوبية تأمل في تحقيق فوائد اقتصادية من العلاقات مع كوبا السفر الدولي في كوريا الجنوبية يشهد تعافيا يناير الماضي “هيونداي موتور” في المركز الثالث لمبيعات السيارات عالميا للعام الثاني

وتتباطأ مبيعات الأجهزة، مع قيام شركة Sony بتخفيض توقعاتها لمبيعات PlayStation 5 هذا الأسبوع.

ويتوقع الكثيرون في صناعة الألعاب أن ينتعشوا بسرعة بعد التراجع الذي شهده العام 2022 بعد الوباء، لكن العام الماضي لم يحقق النمو المأمول في البداية.

واضطر مطورو الألعاب إلى إلغاء آلاف الوظائف الإضافية هذا العام بعد أن خفضوا بالفعل ما يصل إلى 10000 وظيفة في عام 2023.

ويحيط القلق بعدم وجود أجهزة ألعاب جديدة يتم بيعها لتوسيع السوق.

في وقت سابق، أعلنت الهيئات التنظيمية الصينية، عن مجموعة واسعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من الإنفاق والمكافآت التي تشجع ألعاب الفيديو، مما يوجه ضربة لأكبر سوق للألعاب في العالم، والذي عاد إلى النمو هذا العام.

وأثارت القواعد الجديدة، التي ستحدد بشكل فعال حدود الإنفاق على الألعاب عبر الإنترنت، الذعر بين المستثمرين، مما أدى إلى محو ما يقرب من 80 مليار دولار من القيمة السوقية لأكبر شركتين للألعاب في الصين، حيث سعى المستثمرون إلى قياس التأثير المحتمل على الأرباح والمزيد من القيود في المستقبل القريب.