غدًا.. انطلاق فعاليات مؤتمر إيجبس 2024 للطاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح، غدًا الإثنين، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة“إيجبس 2024” الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 – 21 فبراير تحت شعار“تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات”.
وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول، اليوم الأحد، أن المؤتمر ينطلق هذا العام في ثوب جديد ليتحول من مؤتمر للبترول إلى منصة شاملة للطاقة تناقش وتستعرض كافة التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.
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وأضاف الملا، أن المؤتمر يهدف إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسؤولية وصديقة للبيئة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب، وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين.
وأشار إلى أن المؤتمر يشهد في نسخته الجديدة حضورًا دوليًا كبيرًا وفعالًا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم، وأمناء منظمات الطاقة الإقليمية والدولية، والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة. أجندة المؤتمر
ويشهد أول أيام إيجبس 2024 انطلاق فعاليات المؤتمر الاستراتيجي بمشاركة الوزراء وقادة صناعة الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز، كما يشارك أكثر من 40 رئيسًا تنفيذيًا ومسؤولًا قياديًا من الشركات العالمية والمحلية للطاقة والبترول والغاز.
كما يشهد إيجبس 2024 إقامة مؤتمر الاستدامة في الطاقة في ثاني أيام الحدث بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ويضم العديد من رواد الصناعة لاستكشاف أحدث التطورات في مجال الطاقة المستدامة والخضراء والاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الوقود التقليدي.
ولأول مرة ينظم المؤتمر فعالية ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ ليكون منصة عالمية للشركات الناشئة لعرض حلولها التكنولوجية لخفض الانبعاثات الكربونية أمام لجنة تحكيم متميزة من قادة الطاقة والمسؤولين وخبراء الصناعة.
ويستضيف المؤتمر فعالية الحوار الأفريقي للطاقة التي تضم أبرز الجهات المعنية بالقطاع في أفريقيا لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحًا فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى كيفية استغلال أفريقيا مواردها الغنية في قطاع الطاقة لدفع القارة نحو مستقبل طاقة أكثر ازدهارًا واستدامة.
ويستمر إيجبس هذا العام في تبني موضوعات المساواة في قطاع الطاقة، والتمويل والاستثمار، كما ينظم مؤتمره التقني السنوي ويستهدف التقاء خبرات الكوادر الفنية للصناعة من مختلف الدول، علاوة على تنظيم برنامج لشباب المهنيين في صناعة الطاقة.
ويخصص المؤتمر جوائزه السنوية لأفضل المبادرات في مجال الاستدامة بقطاع الطاقة، بالإضافة إلى جوائز المساواة في قطاع الطاقة لأفضل العناصر المؤثرة في دعم هذا المجال.
ومن المقرر أن يشارك في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة“إيجبس 2024” هذا العام نحو 35 ألف مشارك من 120 دولة ونحو 2200 أعضاء وفود وأكثر من 40 شركة مصرية وعالمية للطاقة والبترول و الغاز وتكنولوجيا الطاقة.
وتشهد فعالياته إقامة 80 جلسة نقاشية بمشاركة أكثر من 300 متحدثا، كما يضم المعرض المصاحب المقام علي مساحة 39 ألف متر مربع أجنحة ل 12 دولة تضم الصين، قبرص، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، رومانيا التي تشارك لأول مرة، إسبانيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على 450 شركة عارضة من مختلف الدول.
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