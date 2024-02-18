كوريا الجنوبية تأمل في تحقيق فوائد اقتصادية من العلاقات مع كوبا

MENAFN - Al-Borsa News) قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا مؤخرا قد يكون لها آثار اقتصادية إيجابية على الاقتصاد الكوري الجنوبي، مشيرا إلى الموارد الطبيعية الغنية لكوبا.

“تتمتع كوبا بموارد معدنية كبيرة ضرورية لإنتاج البطاريات الكهربائية، مثل الكوبالت والنيكل”، كما جاء في البيان الصحفي الذي أشار إلى التأثيرات المتوقعة للعلاقة الدبلوماسية على القطاع الرسمي.

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وقد أعلنت سول وهافانا إقامة العلاقات الدبلوماسية في نيويورك الأربعاء الماضي، حيث تبادل ممثلو البلدين لدى الأمم المتحدة المذكرات الدبلوماسية بهذه المناسبة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وذكر البيان، أن الشركات الكورية الجنوبية قد تتطلع إلى الاستفادة من احتياطيات كوبا الهائلة من الموارد الطبيعية، عندما وإذا رفعت الولايات المتحدة الحظر الاقتصادي والتجاري المفروض على كوبا، التي لديها خامس أكبر احتياطي في العالم من النيكل ورابع أكبر احتياطي من الكوبالت.

وتضم كوريا الجنوبية 3 من أكبر 5 شركات تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في العالم.

وقال المكتب الرئاسي إنه سيساعد الشركات الكورية الجنوبية على شق طريقها في كوبا في عدة قطاعات مثل الضروريات اليومية والأجهزة المنزلية والآلات، نظرا لندرة مثل هذه العناصر بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على هافانا.

كما أشارت حكومة كوريا الجنوبية إلى الفرص التجارية المحتملة والتعاون في قطاع الطاقة حيث تبحث كوبا، التي تعاني من نقص مزمن في الكهرباء، عن طرق لتوسيع مرافق توليد الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة.