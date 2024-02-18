قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم ومخيمها

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال، اليوم الأحد، مخيم طولكرم.
وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية، باقتحام قوة خاصة المخيم، مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية التي اقتحمت بداية المدينة من محورها الغربي مرورا بدوار العليمي (المحاكم) وشوارع المدينة المؤدية للمخيم.
وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، وفرضت طوقا مشددا على المخيم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.
يتبع...
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