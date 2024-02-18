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قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم ومخيمها

2/18/2024 4:16:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN- اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال، اليوم الأحد، مخيم طولكرم.

وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية، باقتحام قوة خاصة المخيم، مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية التي اقتحمت بداية المدينة من محورها الغربي مرورا بدوار العليمي (المحاكم) وشوارع المدينة المؤدية للمخيم.

وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، وفرضت طوقا مشددا على المخيم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.


يتبع...

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