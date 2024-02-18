وزير إسرائيلي يرفض أى اتفاقيات سلام ستؤدي لقيام دولة فلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال وزير الطاقة للاحتلال إيلي كوهين، إن“إسرائيل” تفضل عدم التوصل إلى اتفاقيات سلام مع الفصائل الفلسطينية، إذا كانت ستؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.

وعبر حسابه في منصة "إكس"، كتب كوهين "إذا كان ثمن توسيع اتفاقيات السلام هو دولة فلسطينية فأنا أتخلى عن اتفاقيات السلام. لن تكون هناك دولة فلسطينية. نقطة وكفى".

وجاءت تصريحات كوهين بعد توالي الدعوات من الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية من أجل العمل على حل الدولتين، إذ قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني

بلينكن، إن حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل

للخروج من دائرة العنف بين“الإسرائيليين” والفلسطينيين.

وتحدث بلينكن على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن عن "فرصة

استثنائية أمام الاحتلال في الشهور المقبلة لإنهاء تلك الدائرة مرة واحدة وإلى الأبد، وإحراز تقدم نحو حل الدولتين".

وأضاف بلينكن أن“التقدم بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتأسيس دولة

فلسطينية، دولة تضمن أمن "إسرائيل” وتنهض بالالتزامات الضرورية للقيام

بهذا. القيام بهذا قد يسفر عن منطقة متكاملة تكون إيران

فيها معزولة والاحتلال آمن بشكل غير معهود من قبل".

وإلى جانب الولايات المتحدة، أعلنت دول أوروبية أنها تفكر في الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في خطوة استباقية من شأنها التمهيد لتطبيق حل الدولتين. بيد أن ذلك قوبل برفض من أعلى المستويات السياسية في "إسرائيل".

ففي تصريحات سابقة،

أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رفضه قيام دولة فلسطينية، وقال“إن إسرائيل لن تتخلى عن سيطرتها الأمنية الكاملة على الضفة الغربية”.

بدوره قال وزير المالية للاحتلال بتسلئيل سموتريتش، إنه لن يوافق بأي حال من الأحوال على حل الدولتين، واعتبر أن الدولة الفلسطينية "تشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل كما ثبت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول"، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى.

من جهته، قال وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، إن العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وإن هذا لن يحدث، فيما أكد وزير الشتات عميحاي شيكلي، أن على“إسرائيل” أن تقاوم الخطة الأميركية وأن تهدد بخطوات أحادية كإلغاء اتفاقية أوسلو.