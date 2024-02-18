حاز مؤسس دوغاستا العقارية توصيف خان على جائزة ألتيميت رياليتي 2024

(MENAFN
- afrinislampanasian) التاريخ: دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 16 فبراير 2024
فاز السيد/ توصيف خان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دوغاستا العقارية، المطور العقاري البارز والرائد البارز في صناعة إدارة العقارات، بجوائز ألتيميت رياليتي المرموقة المدعومة من قناة إن دي تي في 2024. وتؤكد هذه الجائزة على التزام دوغاستا العقارية بالتميز والابتكار في تشكيل القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحقق هذا الإنجاز في غضون ستة أشهر من الإطلاق الناجح لشركة دوغاستا العقارية-المطور العقاري الجديد المبتكر الذي ترك بصمته في قطاع العقارات المتنامي. وأطلق المطور أيضا مبادرات تسويقية ومبيعات غيرت قواعد اللعبة وتميز نفسها عن غيرها. وسيتم تكريم السيد / توصيف خان لقيادته الحكيمة ومساهماته الكبيرة في القطاع العقاري. وسيتم الكشف عن الفئة المحددة التي تفوقت فيها دوغاستا العقارية في الحفل، مما يزيد من الترقب المحيط بهذا الإنجاز المرموق. ومن المقرر أن تقام جوائز ألتيميت ريالتي 2024، وهي مبادرة حصرية من قبل إن كيه إن في شراكة إعلامية مع إن دي تي في، في 17 فبراير 2024، في هيلتون دبي الحبتور سيتي. يهدف الحدث إلى التعرف على الإنجازات البارزة في قطاع العقارات والاحتفال بها، والجمع بين الأطراف الفاعلة الرئيسية لقضاء ليلة من التواصل والأفكار والمعرفة. وستقدم ميليند ديورا، وزيرة الدولة الاتحادية السابقة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشحن، هذا الحدث كضيف شرف، مما يضيف حضورا متميزا إلى التجمع. مع التركيز على عرض العقارات والعروض والمرافق، وتستعد جوائز بجوائز ألتيميت رياليتي 2024 لتصبح منصة لقادة الصناعة والمطورين والاستشاريين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية للالتقاء. وقال السيد/ توصيف خان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دوغاستا العقارية: "تعد الجائزة تقديرا للابتكار وشهادة على تفاني فريقنا والتزامنا الراسخ بصياغة تجارب عقارية استثنائية. وإنه يعزز مهمتنا في تقديم مشاريع عالية الجودة وذات قيمة مقابل المال بحيث تساهم بشكل إيجابي في سوق العقارات.” و"سنكون مصدر إلهام للابتكار والريادة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي ألهمتنا لتطوير الأعمال التي تركز على الابتكار وأنا سعيد لأننا قد تم الاعتراف بنا خلال الأشهر الستة الأولى من إطلاق دوغاستا العقارية. وهذا سيساعد على إلهام الآخرين لرسم نفس المسار.” ويستمتع السيد/ توصيف خان بلحظة من الفخر والإنجاز العميق حيث يتردد صدى أخبار انتصار الشركة في حفل توزيع جوائز ألتيميت ريالتي 2024 في جميع أنحاء صناعة العقارات. ومن خلال نهج رؤية والتزام لا يتزعزع بالتميز، قاد السيد/ خان ببراعة دوغاستا العقارية إلى آفاق جديدة، مما عزز مكانتها كقوة في القطاع العقاري الديناميكي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا يكرم هذا التقدير إنجازات الشركة فحسب، بل يدل أيضا على الالتزام بصياغة مستقبل تستمر فيه دوغاستا العقارية في إعادة تعريف المعايير وتجاوز التوقعات في مجال العقارات.
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ملاحظات المحرر
حول دوغاستا للتطوير العقاري
دوغاستا للتطوير العقاري هي شركة تطوير عقاري واعدة مقرها دبي ومن المقرر أن تغير سوق العقارات من خلال نهجها الذي يركز على العملاء. أسسها السيد/ توصيف خان، قائد الأعمال الذي يدافع عن التنمية المستدامة، ويحمل أكثر من ثلاثة عقود من خدمات إدارة العقارات المهنية ووكالة التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل دوغاستا على تزويد عملائها بمشاريع عالية الجودة وقيمة مقابل المال، وبالتالي فهي تدخل السوق بثقة لسد فجوة مهمة في سوق العقارات – منازل السوق المتوسطة وبأسعار معقولة! ويتضمن النهج الفريد للشركة في العمل تركيز جاذبية كل تطوير على مصالح العملاء. سواء كان ذلك يعني مجموعة كبيرة من خيارات الاستثمار أو خطط الدفع السهلة، فإن دوغاستا العقارية لديها مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها لمشتري العقارات.
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