اسكتلندا تستعرض أفضل منتجاتها من الأغذية والمشروبات وتسلط الضوء على الاستدامة خلال فعاليات معرض "جلفود 2024"

(MENAFN
- Seven Media) الإمارات العربية المتحدة، دبي – 16 فبراير 2024: تشارك اسكتلندا، والتي تشتهر بمنتجات ذات المستوى العالمي، في معرض الخليج للأغذية "جلفود 2024" الأسبوع المقبل، حيث تشارك 15 شركة ومنظمة أسكتلندية في أكبر معرض للأطعمة والمشروبات في العالم ضمن نشاطات الهيئة الاسكتلندية للتنمية الدولية.
ومن الشركات التي تعرض منتجاتها خلال الفعالية كل من (Dean’s) الشركة الرائدة في صناعة البسكويت، وجبن التشيدر من (Lactalis McLelland)، وشركة (Macduff) لمنتجات المحار، وشركة (The Natural Fruit and Beverage). كما يسلط الوفد المشارك الضوء على الاستدامة ويستعرض أول منتجات لحوم الضأن الاسكتلندي في المنطقة.
يذكر أن "لحم الضأن الاسكتلندي" قدم في دولة الإمارات لأول مرة في شهر نوفمبر 2023، وخلال فعاليات استقبال سانت أندروز الذي أقيم على هامش فعاليات افتتاح مؤتمر (COP28). وانضم رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف إلى 21 شركة اسكتلندية في قطاع الأغذية والمشروبات التي تعمل في دولة الإمارات أو أرادت دخول السوق حينها، وشاركت لعرض منتجاتها. وجاء الاستقبال إيذاناً بانطلاق أنشطة اسكتلندا في (COP28) وداعماً لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بدعم من الهيئة الاسكتلندية للتنمية الدولية.
وتعود اسكتلندا لعرض أفضل منتجاتها من الأطعمة والمشروبات خلال فعاليات معرض "جلفود 2024" بين 19 و23 فبراير، ومنها منتجات تقليدية مثل البسكويت والمأكولات البحرية، ومأكولات متخصصة كأفخر أنواع الجبن الكريمي الاسكتلندي (الكوارك) والأغلفة والعبوات الصديقة للبيئة.
وفيما تواصل دولة الإمارات تركيزها على الاستدامة خلال العام 2024، تحقق اسكتلندا الريادة في العديد من مجالاتها، حيث تبدي الشركات المشاركة في الفعالية التزامها تجاه الاستيراد المسؤول في ممارسات الصيد والزراعة، وفي التعبئة والتغليف كاستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير والتسميد.
يشار إلى أن إطلاق "لحم الضأن" الاسكتلندي الحلال في الأسواق الإماراتية تعتبر من أبرز الإضافات إلى صادرات اسكتلندا إلى المنطقة، وذلك من خلال (Quality Meat Scotland) و(Woodhead Brothers) اللتان أطلقتا اللحوم لتصبح (Woodhead Brothers) أول شركة اسكتلندية تحصل على اعتماد للتوريد إلى أسواق الشرق الأوسط.
في هذا السياق، قال جيمس كيتنغ، المدير الإقليمي للهيئة الاسكتلندية للتنمية الدولية: "تؤكد مشاركتنا من جديد في معرض جلفود مدى التزامنا تجاه عرض أفضل الأغذية والمشروبات التي تقدمها اسكتلندا للمنطقة. وبالتعاون مع زملائنا في شراكة الأغذية والمشروبات الاسكتلندية وهيئة المأكولات البحرية الاسكتلندية، وهيئة جودة اللحوم الاسكتلندية، تمكنت مجموعة واسعة من الشركات المختصة من المشاركة في الفعالية لهذا العام. ونتطلع إلى التواصل مع أبرز شركائنا التجاريين والموزعين وقادة القطاع خلال الفعالية من أجل تعزيز شراكاتنا القائمة وعقد شراكات جديدة."
تشارك اسكتلندا خلال فعاليات "جلفود 2024" ضمن جناح خاص بها في قاعة الشيخ سعيد 1، الجناح (S1-B4) في مركز دبي التجاري العالمي بين 19 و23 فبراير، حيث تعرض مجموعة من أجود الأغذية والمشروبات من اسكتلندا تقدمها 15 شركة مشاركة هي:
Amity Fish Co و Dean’s of Huntly Ltd و Graham’s The Family Dairy و Highland Spring Ltd و JK Thomson و Lactalis McLelland Ltd و Macduff Shellfish و Mackintosh of Glendaveny Limited و Seafood Scotland و Spirits of Virtue و The Natural Fruit and Beverage Company و Quality Meat Scotland و MOWI و Thistle Seafoods و Vegware Ltd.
تؤكد مشاركة اسكتلندا في المعرض ريادتها في إنتاج الأغذية والمشروبات المستدامة، إذ يعتبر قطاع الأغذية والمشروبات أكبر قطاعات التصدير في الدولة، وتقترب قيمة صادراتها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 350 مليون جنيه إسترليني كل عام. وتتشارك الإمارات واسكتلندا تاريخاً طويلاً من العلاقات التجارية والاستيراد والتصدير، فيما تعدّ كلاهما وجهة بارزة في التميز الغذائي.
لمعرفة المزيد عن المنتجات الاسكتلندية والشركات المشاركة في "جلفود 2024"، الرجاء التواصل مع سيتي ماريا أبو، المختصة بالأطعمة والمشروبات الاسكتلندية في الإمارات عبر العنوان: ....
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