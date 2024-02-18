بلومبرغ تحرز المركز الأول في سباق بلومبرغ سكوير مايل لجري التتابع 2024 في دبي

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، 16 فبراير 2024: انطلقت نسخة دبي من سلسلة سباقات "بلومبرغ سكوير مايل لجري التتابع 2024" يوم أمس، حيث أحرزت بلومبرغ المركز الأول لتنال لقب "أسرع شركة للعام" بعد أن أنهى فريقها السباق بزمن كلي بلغ 1:04:34.1.
وشهد السباق العالمي في عامه الثالث مشاركة نحو 100 فريق من أكبر الشركات المالية في دبي، أنهى كل فريق منها عشر جولات مسافة كل منها ميل واحد (1.6كم) داخل وحول مبنى البوابة الشهير في قلب مركز دبي المالي العالمي.
وجاءت شركة سنشري فاينانشال في المركز الثاني بعد بلومبرغ بفارق زمني بسيط، في حين حلت شركة جيه إل. إل. في المركز الثالث في الترتيب العام. ونالت رسملة للاستثمار لقب أسرع فريق مختلط، في حين فازت بلومبرغ بلقب أسرع فريق للسيدات.
وشاع في مركز دبي المالي العالمي، مكان السباق وأحد الرعاة الأساسيين، جو حماسي بمشاركة فاعلة من المتسابقين والمشجّعين على حد سواء. وتم تنظيم السباق بالتعاون مع ترايب وورلد وبرومو سيفن سبورتس ماركيتينغ.
وبهذه المناسبة، قال جيوسيبي نوتي، مسؤول المنتجات المالية الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يعد سباق بلومبرغ سكوير مايل لجري التتابع حدثاً استثنائياً يجمع العديد من أفراد مجتمع الأعمال في دبي. نهنئ بهذه المناسبة الفائزين والفرق المشاركة التي أكدت أن هذا السباق ليس منافسة فحسب، بل هو احتفاء بالمجتمع والعيش الصحي السليم".
ويتجاوز السباق المنافسة ليشكل منصة للأثر الاجتماعي الإيجابي، فمن خلال مبادرة "الميل الإضافي"، التي توسّع أثر السباق بتلبية احتياجات المجتمع، تم جمع 30,000 دولار بنجاح لصالح بنك الإمارات للطعام، المنظمة غير الربحية المخصصة لمكافحة الجوع وتخفيف هدر الطعام.
وتم اعتماد ممارسات مستدامة في السباق، حيث جاءت كافة الأطعمة والمشروبات التي قدمت في موقع السباق من مصادر محلية، بما يعزّز الشفافية ويقدم الدعم للمزارعين الإماراتيين، وذلك بما يتمشى مع التزام السباق بالاستدامة البيئية ودعم المجتمع.
ومن موقعها كراعٍ رسمي للحدث، قدمت بلومبرغ، الشبكة العالمية الرائدة لأخبار الأعمال والمال، الدعم للسباق، منذ انطلاقته في منطقة لندن للأعمال عام 2007، والذي يشمل الآن سباقات سنوية لجري التتابع في 13 مدينة حول العالم.
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