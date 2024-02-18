مجموعة "ثري دي اكس بي" تختتم مُشاركتها في الدورة الخامسة والعشرين من الملتقى الهندسي الخليجي في دبي

(MENAFN
- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 فبراير 2024: اختتمت مجموعة "ثري دي اكس بي"، الشركة الاماراتية الموفرة لحلول البناء المستدام عبر تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، مُشاركتها في الدورة الخامسة والعشرين من الملتقى الهندسي الخليجي الذي انعقد في دبي برعاية الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، لمناقشة اتجاهات المستقبل في القطاع الهندسي ودوره في تعزيز الاستدامة العالمية.
وخلال المنتدى، شاركت مجموعة "ثري دي اكس بي" في المناقشات الخاصة بالابتكار في البناء والطباعة الثلاثية الأبعاد، وذلك بالتعاون مع نظرائها في الصناعة والخبراء. وهذه المشاركة أكّدت التزام "ثري دي اكس بي" بتقديم حلول هندسية متطورة ومستدامة، وتعزيز التنمية المستدامة عبر مختلف قطاعات البناء والهندسة.
وقدّم المنتدى منصة لمجموعة "ثري دي اكس بي" لمشاركة خبرتها في تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تجسّد الدقة والتنوع والاستدامة في طباعة الخرسانة ثلاثية الأبعاد، والتي تتماشى مع شعار الملتقى "هندسة ذكية لغد مستدام".
ومن جانبه، أكّد بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ثري دي اكس بي"، على أهمية هذه المشاركة، مشيراً إلى أن تواجد 'ثري دي اكس بي' في الحدث يتيح لها مناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تجربتها في مجال طباعة ثلاثية الأبعاد مع أصحاب المصلحة الآخرين في الصناعة. وأضاف: "يعزز هذا التبادل المعرفي التعاون والابتكار، ويقود الصناعة نحو ممارسات بناء أكثر كفاءة واستدامة".
وقال المهندس باسل خالد محمد، المدير الفني ومدير المصنع في "مجموعة ثري دي اكس بي": "تتمحور رؤية مجموعة 'ثري دي اكس بي' حول دمج المواد البيئية الصديقة والتكنولوجيات المتقدمة، لتقليل التأثير البيئي لقطاع البناء. والمشاركة في الملتقى الهندسي الخليجي كانت فرصة لعرض التزام الشركة بتقديم التطور والابتكار في البناء وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والتعاون مع أصحاب المصلحة في مجالنا لمواجهة التحديات المتطورة".
وتؤكد المشاركة الفاعلة لمجموعة "ثري دي اكس بي" في المنتدى التزامها بتقديم حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد لتطوير قطاع البناء في المنطقة. ومن خلال دمج تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد المبتكرة مع الممارسات المستدامة، تهدف الشركة إلى إعادة تعريف ممارسات البناء، وتعزيز الوعي البيئي، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر استدامة وخضرة للجميع.
MENAFN18022024005113011630ID1107866152
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.