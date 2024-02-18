"إيه جي أوتو" تتولى توزيع أفلام SunTek® المبتكرة لحماية السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- Hill & Knowlton)
الإمارات العربية المتحدة، دبي، 16 فبراير 2024: أعلنت "إيه جي أوتو" التابعة لشركة الغرير للاستثمار أنها ستكون الموزع للعلامة التجارية الأمريكية الشهيرة لإكسسوارات السيارات "SunTek" المملوكة لشركة "Eastman"، حيث تمّ تأسيس "AG Car Care" التي ستتولى توزيع منتجات "SunTek" في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعرف "SunTek" عالمياً بتقنياتها المبتكرة في مجال أفلام حماية الطلاء وأفلام زجاج نوافذ السيارات، وهي تتبع لشركة تصنيع الأفلام الشهيرة "Eastman"، وستجمع عملية التوزيع التي انطلقت مع أوائل العام الجاري بين الجودة والإتقان والحرفية المعروفة لمنتجات "SunTek" مع خبرة "إيه جي أوتو" وحضورها في السوق، الأمر الذي سيتيح خيارات واسعة أمام العملاء في جميع أنحاء الإمارات.
وتعليقاً على هذا الإعلان، قال محمد مختاري، المدير العام لشركة "إيه جي أوتو": "يشكل توزيع "إيه جي أوتو" لمنتجات "SunTek" وتأسيس "AG Car Care" لحظة محورية في التزامنا بتحقيق تميز رائد في حلول السيارات. ونتطلع إلى توظيف خبرتنا الواسعة التي تمتد إلى ما يزيد على عقدين من الزمن، وسمعتنا الطيبة في تقديم خدمات عالية الجودة، إلى جانب حضورنا العالمي، لتوفير بوابة نحو آفاق جديدة لمنتجات "SunTek" المبتكرة عبر "AG Car Care" في دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت نواصل فيه تعزيز إرثنا في بناء شراكات عالمية رائدة في هذا المجال مع الالتزام بترسيخ مفاهيم الابتكار والريادة".
وستطرح منتجات "SunTek" على مراحل تبدأ بالترويج من خلال شبكة "إيه جي كارز" عبر خدمات القيمة المضافة (VAS) حيث ستقدم الحلول لعملاء "EXEED" و"AG Used Cars"، وبعد ذلك ستقوم "AG Car Care" بإنشاء صالات للبيع بالتجزئة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة لتلبية احتياجات العملاء وشركاء القنوات الأخرى بشكل مباشر. كما ستقوم "AG Car Care" باستكشاف الفرص المتاحة لتوفير أفلام معدّلة لقطاعات العقارات السكنية والتجارية والبحرية بوصفها مزود خدمة "الحماية الكاملة".
من جانبه، قال آندي فيكرز، المدير التجاري لشركة "Eastman": "يسعدنا أن نرسخ حضورنا في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تعاوننا مع "AG Car Care" بصفتها موزعاً لمنتجات "SunTek" المبتكرة والرائدة للعملاء في الإمارات. يعكس هذا التوافق بين التزامنا بالتميز في التقنيات الحديثة وجودة المنتجات مع خبرة "AG Car Care" في السوق الإماراتية وحرصها على تقديم خدمات عالية الجودة. وسنعمل من خلال تعاوننا على الوصول بحلول السيارات إلى آفاق بعيدة من التميز، وتقديم حلول مبتكرة ومنتجات ترفع مستوى الحماية والأناقة والأداء، وترسّخ مفاهيم جديدة في مجال حماية السيارات".
جدير بالذكر أن منتجات "SunTek" تقدّم تقنيات مبتكرة تشمل "Heat Resist" و"Tetrashield" التي تسهم في تحسين الأداء. ويحظى العديد من منتجات أفلام تظليل النوافذ بتوصية مؤسسة سرطان الجلد "Skin Cancer Foundation"، ما يؤكد التزام "SunTek" بحماية كل من السيارات والأفراد على حد سواء.
كما أن "AG Car Care" تعكس ريادة "إيه جي أوتو" في تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في تقديم الحلول المبتكرة مثل "Eastman" ما يؤكد التزام العلامة التجارية بتحقيق أعلى درجات التميز في قطاع السيارات.
MENAFN18022024007469016123ID1107865991
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.