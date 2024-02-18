مؤسسة الإسكان التنموي (سكن) تُكرم البنك الأهلي السعودي كأكبر الداعمين لمنصة جود الإسكان

(MENAFN
- SNB) كرم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن( الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل البنك الأهلي السعودي وذلك لجهود البنك في دعم منصة جود الإسكان والذي يعتبر أحد أكبر الداعمين للمنصة التابعة للمؤسسة، حيث تسلمت التكريم الأستاذة بسمة بنت عبدالعزيز الجوهري – نائب أول الرئيس - رئيس المسؤولية المجتمعية للبنك.
جاء ذلك خلال حفل "أصحاب جود" الذي أقيم يوم الاثنين 12 فبراير 2024م، والذي حظي بحضور كبار الشخصيات والجهات الداعمة من مختلف القطاعات، حيث تم تكريم شركاء النجاح من المتبرعين والداعمين للمنصة.
ويأتي هذا التكريم تقديراً لاهتمام البنك في المبادرات المجتمعية التنموية التي يتبناها لخدمة المجتمع، في سبيل توفير الحياة الكريمة للمواطنين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أسهمت تبرعات البنك في توفير آلاف الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة.
حيث أبرم البنك الأهلي السعودي مؤخرا اتفاقية مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" لتعزيز فرص توفير السكن لمستفيدي منصة جود الإسكان، حيث سيتم تسهيل عمليات التبرع لصالح مستفيدي منصة جود الإسكان من خلال خاصية التبرع عبر تطبيق البنك الأهلي السعودي والموقع الالكتروني وتحويل نقاط برنامج الولاء لمنصة جود الإسكان وتقديم الحلول التمويلية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي منصة جود الإسكان، بالإضافة إلى تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية والمبادرات التطوعية مثل التطوع الميداني وتقديم الخدمات الاستشارية التطوعية ضمن الاختصاص لمستفيدي المنصة وتقديم الدعم والرعاية لبرامج المسؤولية الاجتماعية ذات العائد المشترك، إضافة الى العديد من أوجه التعاون المشترك في المجالات التسويقية والحلول التمويلية.
وقد بادر البنك الأهلي السعودي منذ عام 2017م بإطلاق أضخم مبادرة للإسكان التنموي يشهدها القطاع الخاص والتي تمثلت حتى الآن في تسليم 730 وحدة سكنية قدمها البنك لأهالينا من أبناء وطننا المعطاء واستفادت منها الأسر الأشد حاجة للمسكن في مختلف مناطق المملكة، تحت برامج البنك للمسؤولية المجتمعية.
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