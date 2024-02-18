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الأرصاد: الهطولات المطرية ستكون غزيرة خلال الساعات المقبلة وستتركز في شمال ووسط المملكة

2/18/2024 3:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب استمرار الهطولات المطرية في المملكة يومي الأحد والاثنين، وقد تكون غزيرة في بعض المناطق بعد ظهر اليوم الأحد.
وقال آل خطاب عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأحد، إن الهطولات المطرية ستتركز في شمال ووسط المملكة بالإضافة إلى الجزء الشرقي ومناطق البادية، فيما ستكون الهطولات بشكل أقل في المناطق الجنوبية.
وأضاف أنه سيكون هناك تشكل للسيول بسبب غزارة الهطولات المطرية المتوقعة وخاصة في شمال المملكة، محذرا من الاقتراب من الأودية وأماكن تشكل السيول حفاظا على السلامة العامة.
وأشار آل خطاب إلى أن الهطولات المطرية يومي الخميس والجمعة الماضيين تركزت في المناطق الجنوبية، فيما تركزت الهطولات ليل السبت الأحد في مناطق شمال ووسط المملكة.
وبيّن أن محطة رأس منيف سجلت منذ شهر أيلول الماضي وحتى الخميس الماضي نحو 405 ملم على مستوى المناطق الشمالية، أما في المناطق الوسطى للمملكة فإن محطة الجامعة الأردنية فقد سجلت 364 ملم، ومحطة مدينة السلط سجلت 362 ملم، وفي المقارنة مع الموسم المنصرم فإن الأداء المطري للعام الحالي أفضل من العام الماضي.
وتابع أن الموسم المطري لا يزال مستمرا حتى منتصف شهر أيار المقبل، وأن التوقعات تشير بنسبة 40-50% إلى أن معدل الهطول المطري للموسم الحالي في شهر آذار المقبل سيكون للمعدل السنوي.
وأوضح آل خطاب أن هناك مناطق في المملكة تجاوزت معدلها السنوي، حيث تجاوز الموسم المطري في بعض مناطق الشمال 140% من معدلها السنوي، وفي مناطق الوسط حققت بعض المناطق 118% من أدائها السنوي، وفي الشوبك وصل المعدل السنوي حتى الآن نحو 101%، فيما بلغ المعدل العام السنوي في الغور الشمالي 132% وفي غور الصافي نحو 120%.













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