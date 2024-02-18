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هام من صندوق الائتمان العسكري للمستفيدين المحولة رواتبهم للصندوق

2/18/2024 3:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المدير العام لصندوق الائتمان العسكري مهند شحادة، عن إطلاق مُنتج خدمة النقد الطارئ، للمستفيدين المحولة رواتبهم للصندوق.
وقال شحادة، عبر إذاعة جيش أف أم، إن هذه الخدمة اختيارية، جرى إضافتها على التطبيق البنكي، لتمكين المستفيدين من الاستفادة منها بأي وقت.
وبيّن أن الخدمة تمكّن المستفيدين المحولة رواتبهم إلى الصندوق إمكانية تحويل أي مبلغ مالي بحد أعلى 50 ديناراً من حساب النقد الطارئ إلى حساب الرواتب، من خلال التطبيق البنكي، وسحبها من الصراف الآلي برسوم إدارية قيمتها 3 دنانير لمرة واحدة سنوياً، حيث تُجدد هذه الخدمة تلقائياً عند سداد المبلغ المُستخدم من راتب الشهر التالي.
وأكد شحادة أن الصندوق مستمر بالتحديث، حيث جرى إضافة تمويلات جديدة في بداية هذا العام، كان لها أثر واضح بتوفير حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل تمويل فرحي وتمويل تعليمي.













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