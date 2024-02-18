الأرصاد: مناطق في المملكة تجاوزت معدلها السنوي لهطول الأمطار

الأرصاد: مناطق في المملكة تجاوزت معدلها السنوي لهطول الأمطار
التاريخ
2/18/2024 3:11:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مدير إدارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب يتحدث عن الموسم المطري .
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