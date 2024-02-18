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شاهد لحظة سقوط الممثلة اللبنانية ريتا حرب اثناء الكواليس

2/18/2024 3:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثناء توجّهها للجلوس على كرسيها، قبل بدء المقابلة معها، تعثّرت الممثلة ومُقدّمة البرامج ريتا حرب، وكادت أنّ تقع أرضاً، لو لم يقم مدير المسرح بالتقاطها ومساعدتها على الجلوس.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ للحادثة، حيث أكملت ريتا بشكل طبيعيّ حوارها مع مُقدّمة البرنامج في الكواليس، قبل انطلاق الحلقة.

لبنان 24

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