شاهد لحظة سقوط الممثلة اللبنانية ريتا حرب اثناء الكواليس
التاريخ
2/18/2024 3:11:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثناء توجّهها للجلوس على كرسيها، قبل بدء المقابلة معها، تعثّرت الممثلة ومُقدّمة البرامج ريتا حرب، وكادت أنّ تقع أرضاً، لو لم يقم مدير المسرح بالتقاطها ومساعدتها على الجلوس.
وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ للحادثة، حيث أكملت ريتا بشكل طبيعيّ حوارها مع مُقدّمة البرنامج في الكواليس، قبل انطلاق الحلقة.
لبنان 24
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