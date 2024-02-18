هآرتس: بن غفير يمنح تراخيص حمل أسلحة لعاملين بالإعلام الإسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن أتباع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير منحوا تراخيص حمل أسلحة لعاملين في الحقل الإعلامي بإسرائيل.



وأضافت أن بن غفير ومسؤولون بمكتبه منحوا 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن مستشار بن غفير وافق بنفسه على مئات الطلبات تقدم ببعضها إعلاميون للحصول على رخصة السلاح.



وذكرت أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يدرس حاليا فتح تحقيق جنائي في هذه القضية.



وسهّل بن غفير إجراءات الحصول على تراخيص حمل الأسلحة للإسرائيليين بأعقاب طوفان الأقصى، وظهر الكثير من الإسرائيليين يتجولون بالأسلحة في الأماكن العامة.

