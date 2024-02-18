هآرتس: بن غفير يمنح تراخيص حمل أسلحة لعاملين بالإعلام الإسرائيلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن أتباع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير منحوا تراخيص حمل أسلحة لعاملين في الحقل الإعلامي بإسرائيل.
وأضافت أن بن غفير ومسؤولون بمكتبه منحوا 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن مستشار بن غفير وافق بنفسه على مئات الطلبات تقدم ببعضها إعلاميون للحصول على رخصة السلاح.
وذكرت أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يدرس حاليا فتح تحقيق جنائي في هذه القضية.
وسهّل بن غفير إجراءات الحصول على تراخيص حمل الأسلحة للإسرائيليين بأعقاب طوفان الأقصى، وظهر الكثير من الإسرائيليين يتجولون بالأسلحة في الأماكن العامة.
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