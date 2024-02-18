Sunday, 18 February 2024 12:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هآرتس: بن غفير يمنح تراخيص حمل أسلحة لعاملين بالإعلام الإسرائيلي

2/18/2024 3:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن أتباع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير منحوا تراخيص حمل أسلحة لعاملين في الحقل الإعلامي بإسرائيل.


وأضافت أن بن غفير ومسؤولون بمكتبه منحوا 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن مستشار بن غفير وافق بنفسه على مئات الطلبات تقدم ببعضها إعلاميون للحصول على رخصة السلاح.


وذكرت أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يدرس حاليا فتح تحقيق جنائي في هذه القضية.


وسهّل بن غفير إجراءات الحصول على تراخيص حمل الأسلحة للإسرائيليين بأعقاب طوفان الأقصى، وظهر الكثير من الإسرائيليين يتجولون بالأسلحة في الأماكن العامة.


MENAFN18022024000208011052ID1107865616

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث