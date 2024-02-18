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إلغاء 7 رحلات جوية جراء إضراب طياري شركة تابعة لـ لوفتهانزا الألمانية

2/18/2024 3:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة لوفتهانزا "أكبر شركة في العالم لخدمة تموين الطيران" الليلة الماضية، أن إضراب طياري شركة "ديسكفر إيرلاينز" التابعة لها، والذي بدأ منتصف ليل الجمعة، أدى إلى إلغاء سبع رحلات من أصل 16 رحلة مغادرة من مطار فرانكفورت الدولي الذي يُعتبر ثاني أكبر مطار في أوروبا.


وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ذكرت شركة الطيران في بيان الليلة الماضية، إنها تخطط لاستيعاب الركاب بطائرات من شركات لوفتهانزا الأخرى أو إعادة حجز للمسافرين المتضررين.


وقالت ديسكفر إنها ألغت بالفعل رحلات مغادرة من فرانكفورت اليوم الأحد.


ومن المقرر أن يستمر الإضراب الذي تنظمه نقابة الطيارين الألمان فيرينجونج كوكبيت لمدة ثلاثة أيام مع استئناف السفر المنتظم بعد غد الثلاثاء.

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