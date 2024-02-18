عندك محفظة زين كاش؟.. شارك الآن بفرصة ربح 100 دينار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "زين كاش" عن إطلاق حملة للفوز بجائزة قيمتها 100 دينار يوميا لفائز واحد.

وقالت الشركة، إن الحملة متاحة لجميع عملاء "زين كاش"، وأنه للاستفادة منها يجب أن يكون لدى العميل محفظة "زين كاش" فعالة وبطاقة "زين كاش".

وأضافت أنه يجب أن ينفق العميل ما لا يقل عن 30 دينار باليوم ليكون مؤهلا لدخول السحب على جائزة قيمتها 100 دينار يوميا لفائز واحد، على أن يكون عدد الفائزين في نهاية العرض 30 فائزا.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم إيداع مبلغ الجائزة بمحفظة "زين كاش" للفائزين خلال مدة أقصاها أسبوعين من نهاية الحملة.

وبيّنت أن السحب سيكون عن طريق وزارة الصناعة والتجارة أسبوعيا، حيث سيكون هناك 7 فائزين وسيتم الإعلان عنهم على وسائل التواصل الاجتماعي.



وتاليا الشروط والأحكام:







