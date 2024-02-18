عندك محفظة زين كاش؟.. شارك الآن بفرصة ربح 100 دينار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "زين كاش" عن إطلاق حملة للفوز بجائزة قيمتها 100 دينار يوميا لفائز واحد.
وقالت الشركة، إن الحملة متاحة لجميع عملاء "زين كاش"، وأنه للاستفادة منها يجب أن يكون لدى العميل محفظة "زين كاش" فعالة وبطاقة "زين كاش".
وأضافت أنه يجب أن ينفق العميل ما لا يقل عن 30 دينار باليوم ليكون مؤهلا لدخول السحب على جائزة قيمتها 100 دينار يوميا لفائز واحد، على أن يكون عدد الفائزين في نهاية العرض 30 فائزا.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم إيداع مبلغ الجائزة بمحفظة "زين كاش" للفائزين خلال مدة أقصاها أسبوعين من نهاية الحملة.
وبيّنت أن السحب سيكون عن طريق وزارة الصناعة والتجارة أسبوعيا، حيث سيكون هناك 7 فائزين وسيتم الإعلان عنهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتاليا الشروط والأحكام:
MENAFN18022024000208011052ID1107865614
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.