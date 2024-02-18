شاهد اسطوانات الغاز تسبح بين المنازل في سوريا
التاريخ
2/18/2024 3:11:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوقفت الأمطار الغزيرة، فجر السبت، العمل بوحدة تعبئة الغاز "سنجوان"، في سوريا.
وأدّت السيول بإحداث أضرار في التجهيزات الفنية للمعمل، وتحطّمت البوابات المعدنية لوحدة التعبئة.
كما جرفت السيول عدداً كبيراً من اسطوانات الغاز المنزلي والصناعي.
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