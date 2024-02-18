الهلال الأحمر بغزة: الاحتلال يقصف الطابق الثالث من مستشفى الأمل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت جمعية الهلال الأحمر في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالقصف المدفعي الطابق الثالث من مستشفى الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة.
وكان محيط مستشفى الأمل تعرض لقصف عنيف أدى إلى أضرار مادية في مبنى المستشفى.
ويتعرض مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر منذ أسابيع لاستهدافات متكررة من الاحتلال أدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين من المرضى والنازحين.
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