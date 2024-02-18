الهلال الأحمر بغزة: الاحتلال يقصف الطابق الثالث من مستشفى الأمل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت جمعية الهلال الأحمر في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالقصف المدفعي الطابق الثالث من مستشفى الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة.



وكان محيط مستشفى الأمل تعرض لقصف عنيف أدى إلى أضرار مادية في مبنى المستشفى.



ويتعرض مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر منذ أسابيع لاستهدافات متكررة من الاحتلال أدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين من المرضى والنازحين.

