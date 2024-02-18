نادٍ تشيليّ يهدي الدحدوح قميصا عليه هذه الصورة ... شاهد

MENAFN - Amman Net) قام نادي بالستينو، الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى التشيلي لكرة القدم وتأسس عام 1920 على يد مهاجرين فلسطينيين، بإهداء قميص الفريق إلى الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح.

وأعلن النادي عن اللحظة عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، حيث إنه قدم للدحدوح القميص الرياضي الذي يحمل خريطة فلسطين التاريخية.

وفي تعليقه، قال النادي: "تسلم الصحفي الفلسطيني البارز وائل الدحدوح قميص فريقنا، وعليه خريطة فلسطين التاريخية".



وأضاف: "وائل هو مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة، وقد فقد زوجته وأطفاله في الهجمات الإسرائيلية على مخيم النصيرات في الأسابيع الأخيرة. نشكرك وائل على شجاعتك وإصرارك على تغطية الأحداث".







وأشار النادي إلى شعاره "#AntirePeople" الذي يحمل عنوان "أكثر من فريق، شعب بأكمله".

يُذكر أن شعار النادي مستوحى من ألوان العلم الفلسطيني، ويُقدر أنه يعيش أكثر من 500 ألف فلسطيني في تشيلي.

وحقق نادي بالستينو لقب بطل الدوري التشيلي مرتين وفاز بكأس تشيلي ثلاث مرات، آخرها كان في عام 2018.

في عام 2014، تم تغريم النادي من قبل الاتحاد التشيلي لكرة القدم بسبب وضعهم على ظهر قمصان اللاعبين خريطة الأراضي الفلسطينية قبل إعلان قيام دولة الاحتلال، وهي نفس الخريطة التي أهداها النادي لوائل الدحدوح.

يشار إلى أن الصحفي وائل الدحدوح تعرض للإصابة في يده، حينما استشهد المصور بقناة الجزيرة سامر أبو دقة، وبعدها بأيام استشهد نجله الأكبر حمزة بقصف إسرائيلي استهدف سيارة كان يستقلها برفقة الصحفي مصطفى الثريا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقبلها بنحو شهر، استشهد عدد من أفراد عائلة الصحفي وائل الدحدوح، بينهم زوجته وابنه وابنته وحفيده.

