نادٍ تشيليّ يهدي الدحدوح قميصا عليه هذه الصورة ... شاهد

(MENAFN
- Amman Net) قام نادي بالستينو، الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى التشيلي لكرة القدم وتأسس عام 1920 على يد مهاجرين فلسطينيين، بإهداء قميص الفريق إلى الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح.
وأعلن النادي عن اللحظة عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، حيث إنه قدم للدحدوح القميص الرياضي الذي يحمل خريطة فلسطين التاريخية.
وفي تعليقه، قال النادي: "تسلم الصحفي الفلسطيني البارز وائل الدحدوح قميص فريقنا، وعليه خريطة فلسطين التاريخية".
وأضاف: "وائل هو مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة، وقد فقد زوجته وأطفاله في الهجمات الإسرائيلية على مخيم النصيرات في الأسابيع الأخيرة. نشكرك وائل على شجاعتك وإصرارك على تغطية الأحداث".
وأشار النادي إلى شعاره "#AntirePeople" الذي يحمل عنوان "أكثر من فريق، شعب بأكمله".
يُذكر أن شعار النادي مستوحى من ألوان العلم الفلسطيني، ويُقدر أنه يعيش أكثر من 500 ألف فلسطيني في تشيلي.
وحقق نادي بالستينو لقب بطل الدوري التشيلي مرتين وفاز بكأس تشيلي ثلاث مرات، آخرها كان في عام 2018.
في عام 2014، تم تغريم النادي من قبل الاتحاد التشيلي لكرة القدم بسبب وضعهم على ظهر قمصان اللاعبين خريطة الأراضي الفلسطينية قبل إعلان قيام دولة الاحتلال، وهي نفس الخريطة التي أهداها النادي لوائل الدحدوح.
يشار إلى أن الصحفي وائل الدحدوح تعرض للإصابة في يده، حينما استشهد المصور بقناة الجزيرة سامر أبو دقة، وبعدها بأيام استشهد نجله الأكبر حمزة بقصف إسرائيلي استهدف سيارة كان يستقلها برفقة الصحفي مصطفى الثريا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقبلها بنحو شهر، استشهد عدد من أفراد عائلة الصحفي وائل الدحدوح، بينهم زوجته وابنه وابنته وحفيده.
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