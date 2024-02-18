إقامة الدولة الفلسطينية...واجب على المجتمع الدولي

MENAFN - Amman Net) للشعب الفلسطيني الحق التاريخي والقانوني والحقوقي أسوة بباقي شعوب العالم بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على تراب وطنه التاريخي .عوامل حرمانه من حقوقه :أولا: من نتائج الحرب العالمية الأولى تم تقسيم الوطن العربي الكبير إلى دول خضعت تحت سطوة القوى الإستعمارية البريطانية والفرنسية التي تقاسمت النفوذ بينها وما نجم عن ذلك من حرمان الشعب العربي من حريته وسيادته على وطنه الكبير باقطاره وثرواته ولكن كانلإخضاعفلسطين للإنتداب البريطاني على فلسطين اهداف إجرامية عدوانية إحلالية جسدها قرار عصبة الأمم بتفويض المستعمر البريطاني لتنفيذ جريمتها " إعلان بلفور " بإقامة كيان وظيفي لليهود ليشكل قاعدة إنطلاق إستعمارية عدوانية في فلسطين وليحول دون إعادة وحدة الوطن العربي .ثانيا: إرتكاب قوات المستعمر البريطاني والعصابات اليهودية الصهيونية مئات المجازر بحق الشعب الفلسطيني في سياق حرب إبادة وتطهير عرقي أسفرت عن طرد وتهجير مئات الآلاف خارج وطنهم التاريخي فلسطين .ثالثا: دعم وتمكين الكيان الإستعماري الإسرائيلي الإحلالي من جميع عناصر القوة العسكرية والسياسية والإقتصادية التي اهلته وتؤهله بما يتفوق على مجموع القوة العربية مجتمعة.

رابعا: الخلافات البينية العربية التي حالت دون مشروع عربي وحدوي توافقي يكفل سيادة وإستقلالية القرار بعيدا عن التأثيرات الغربية الإستعمارية بقيادة أمريكية .

خامسا : سياسة

الإزدواجية التي تتبعها الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وخاصة الأمريكية والتي تمثل إنتهاكا صارخا لميثاق ومبادئ واهداف الأمم المتحدة بالتعامل مع القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية التي مكنت

الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي من رفض

تنفيذ اي من مئات القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة على مدار ست وسبعون عاما الداعية لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير ولإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة بعاصمتها القدس والمعترف بها دوليا وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948.

شرعية الكيان الإستعماري الإسرائيلي :

خلافا للشرعية الفلسطينية المستمدة من إرتباطه ووجوده

التاريخي جد عن جد لالاف السنين إستمد الكيان الإستعماري الإسرائيلي المصطنع شرعية وجوده بموجب قرار ظالم

للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 المنتزع بهيمنة الدول الإستعمارية بتقسيم فلسطين " خلافا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية " إلى دولتين مبقيا للشعب العربي الفلسطيني 45 ٪ من مساحة وطنه لإقامة دولته المستقلة وما نجم عن ذلك من تقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي الذي يدلل عليه العدوان الوحشي الهمجي الذي تشنه سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإرهابي بدعم وإنحياز أمريكي أوربي على قطاع غزة وعلى عموم مدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية المستمر في سياق حرب التطهير العرقي وحرب الإبادة وما يندرج عنها من الإمعان بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

مسؤولية المجتمع الدولي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة :

نظرا لشرعية إنشاء الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي الزائفة على حساب حق الشعب الفلسطيني بوطنه وتخلي مجلس الأمن الدولي عن الإضطلاع بواجباته

بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته تنفيذا للشطر الثاني من قرار التقسيم

مما يستدعي من الدول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد 75 عاما من الفشل بتنفيذ القرارات الدولية عبر الدعوات والمناشدة والإستنكار والتعبير عن القلق المبادرة بالإنتقال من مربع التنظير والدعم النظري إلى مربع الفعل عبر :

أولا : الإعتراف بالدولة الفلسطينية وممارسة ضغوط عملية على الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وأخص الولايات المتحدة الأمريكية الحافل سجلها بإستخدام الفيتو الذي حال ويحول دون الإعتراف بدولة فلسطين بالأمم المتحدة بكامل الحقوق والواجبات .

ثانيا : مبادرة المجتمع الدولي بإتخاذ إجراءات عملية ضاغطة من أجل ترسيخ مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء وذلك بالإنتصار لمبادئ واهداف الأمم المتحدة وما يعنيه من تعديل ميثاق الأمم المتحدة بدءا بإلغاء حق الفيتو الذي يصادر إرادة المجتمع الدولي بعموميته .

ثالثا : المبادرة بوضع جدول زمني ملزم لإسرائيل تحت طائلة فرض العقوبات في حال مواصلة رفضها إنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا تنفيذا لعشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة وآخرها القرار رقم 2334 وقرارات الدورة العادية الأخيرة .

رابعا :

العمل على إستصدار قرار بتجميد عضويه الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي بالجمعية العامة للأمم المتحدة وبكافة المؤسسات والهيئات الدولية لرفضه النزول على قرار محكمة العدل الدولية ومواصلة إرتكابه جرائم حرب الإبادة والتطهير العرقي ولإنتفاء شرط قبولها عضوا بالأمم المتحدة بتنفيذ

قراري الجمعية العامة اللذان بقيا حبيس الادراج رقم 181 و 194 .

خامسا: عزل الكيان الإسرائيلي الإرهابي عبر فرض مقاطعة شاملة

سياسيا وإقتصاديا وعسكريا وثقافيا وإعلاميا وغيرها من أشكال العقوبات المنظورة وغير المنظورة لرفضه إضافة لما سبق الإعتراف بوجود الشعب الفلسطيني وحقه بإقامة دولته المستقلةوعاصمتها القدس .

لماذا القرارات الدولية:

فلسفة إصدار القرارات الدولية تحقيق اهداف ومبادئ الأمم المتحدة عبر حل النزاعات بين الدول ولضمان إحترام إلتزامات الدول الأعضاء بواجباتها بترسيخ السلم والأمن الدوليين وفرض تنفيذ الدول المعنية بالقرارات ذات الصلة وهذا يعني ببساطة ان ليس لدولة الإحتلال الإسرائيلي الحق برفض إنهاء إحتلالها الإستعماري لأراض الدولة الفلسطينية كما ليس لها الحق برفض او التحفظ على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وصولا للحدود المبينة والمحددة بمضمون قرار التقسيم رقم 181

كما لا يحق لأمريكا ومحورها ان تتلاعب بنصوص القرارات الدولية خدمة لمصالحها

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بناءا على ما تقدم وبعد سقوط قناع الديمقراطية عن وجه الكيان الإستعماري الإسرائيلي البشع وبيان وجهه الإجرامي الحقيقي أمام العالم الذي إنتفضت شعوبه منددة ورافضة ومستنكرة للجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق فلسطين أرضا وشعبا دون توقف ومطالبة حكوماتها بوقف إنحيازها للعدوان الإسرائيلي الهمجي الدموي وإنهاء إستعماره لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة شهدنا مواقف أمريكية واوربية كلاميا تتبنى ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة وحتى لا يبقى الموقف شعارا بهدف كسب الوقت لا بد وان يقترن بإجراءات وخطوات تنفيذية عملية تدل على مصداقية وجدية مواقفهم فسياستهم السابقة على مدار العقود السابقة افقدتهم المصداقية وأولى الخطوات المطلوبة فرض وقف العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة وعموم المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية والإعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو عامل بالأمم المتحدة ....

نعم لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته لمستقلة.... فلنرفض تمكين إفلات المستعمر الإسرائيلي من العقاب... وليضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لضمان سمو وسيادة العدالة والمساواة دون تمييز ....

