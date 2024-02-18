البنك الدولي: 32 منحة لدعم نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي، إنه يواصل استكمال برامجه للعام الحالي في الأردن، من خلال الخدمات الاستشارية، والتحليلات المُصممة لتوفير تشخيصات اقتصادية واجتماعية مهمة قائمة على الأدلة، والتي تكون بمثابة منفعة عامة، حيث قام بتمويل 32 منحة لدعم نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل في الأردن من خلال محفظة المشروعات النشطة التي يديرها.



وأضاف البنك في آخر التقارير التي أصدرها، واطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن البرامج المستكملة تتضمن التحديثات الاقتصادية نصف سنوية، والتي كان آخرها التحديث الاقتصادي للأردن خريف 2023، وكذلك العمل المناخي بما في ذلك تقرير المناخ والتنمية في الأردن.



وأشار إلى أنه يدير الصندوق الاستئماني للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن بقيمة (72.8 مليون دولار ) والذي يتضمن مساهمات من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وكندا، والمانيا، والنرويج، وهولندا.



وأكد أن محفظة المشروعات تشمل برامج تدعم الاستثمارات التحفيزية للشباب وفرص العمل، والتعليم، والقدرة على الصمود الزراعي، وكفاءة قطاع المياه، والدعم النقدي للأشخاص الأشد فقرا والأكثر احتياجا وغيرها .



وبين أنه وسع محفظة البرامج الخاصة في الأردن لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي لتعزيز العمل المناخي والقدرة على الصمود، وتعزيز استجابته في مواجهة فيروس كورونا والتعافي منه.

وتاليا مشروعات البنك الدولي النشطة في الأردن:













