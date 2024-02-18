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الأسهم الأمريكية توقف مسارها الصعودي وتتكبد خسائر حادة

2/18/2024 3:09:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تكبد سوق الأسهم الأمريكية خسائر أسبوعية حادة بختام تعاملات الأسبوع المنتهي، وللمرة الأولى منذ 5 أسابيع ماضية؛ حيث فقد مؤشر ناسداك التكنولوجي نحو 276.42 نقطة أي انخفض بنسبة 1.54%، ليستقر قرب المستوى 15.775.65 نقطة بنهاية جلسات الأسبوع المنتهي.
وأنهى مؤشر S&P 500 جلسات الأسبوع منخفضا بنسبة 0.42%، ولكنه لا يزال أعلى المستوى القياسي البالغ 5000 نقطة للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية العام بفضل قوة نتائج الأعمال الفصلية والسنوية للشركات المدرجة بالمؤشر علاوة على وتزايد تفاؤل الأسواق حيال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما سجل داو جونز الصناعي خسائر أسبوعية بمقدار 43.70 نقطة منخفضا بنحو 0.11%، ليستقر عند 38.623.64 نقطة بختام الأسبوع.
وجاءت خسائر سوق الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع، على خلفية ضعف شهية المخاطرة بسوق الأسهم وتراجع معنويات المستثمرين للمخاطرة، حيث ارتفع مؤشر (VIX) لأداء التقلبات بالسوق الأمريكي بنسبة 10.13% خلال الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة لتزايد التوقعات بعدم تسرع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبدء في خفض سعر الفائدة، حيث أدركت الأسواق بأن معركة كبح التضخم الأمريكي لم تنته بعد.













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