دبي .. 702 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في 2023

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري: (العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي)، والتنقل المشترك: (مركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب)، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بلغ حوالي 702 مليون راكب عام 2023، مقارنة بنحو 621.4 مليون راكب عام 2022، مسجلاً نمواً بنسبة 13%، فيما بلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة العام الماضي قرابة (1.92) مليون راكب، مقارنة بنحو (1.7) مليون راكب عام 2022.

وأعرب معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات عن سعادته بالنمو السنوي المستمر في عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، وزيادة عدد مستخدمي وسائل التنقل المشترك بنسبة 34% مقارنة بعام 2022، مؤكداً أن هذه المؤشرات هي نتائج للاستثمارات الضخمة والجهود الكبيرة لتطوير منظومة النقل الجماعي، أهمها مترو دبي أطول نظام مترو في العالم دون سائق، بطول 90 كيلومتراً، وكذلك ترام دبي البالغ طوله 11 كيلومتراً، وتطوير وزيادة طول شبكة خطوط الحافلات من 2095 كيلومتراً عام 2006 الى 3967 كيلومتراً عام 2023 (في الاتجاهين)، وتوفير أسطول حديث من حافلات المواصلات العامة، يضم قرابة 1400 حافلة، تمتاز بمطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة "يورو 6"، وتوفير منظومة متكاملة من وسائل النقل البحري تشمل إلى جانب العبرات التقليدية، فيري دبي والتاكسي المائي.

التوسع في النقل الجماعي

وقال: الهيئة مستمرة في التوسع وتطوير منظومة النقل الجماعي، حيث سيشهد العام الجاري بدء تنفيذ مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يبلغ طوله 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتراً تحت الأرض، و14.5 كيلومتراً فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة بينها ثلاث محطات انتقالية، ويخدم مناطق حيوية يتوقع أن يصل عدد سكانها لنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، ويحقق الربط والتكامل مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، ويوفر ربطاً مباشراً بين مطار دبي الدولي وتسع مناطق تقع على طول الخط في مدة زمنية تتراوح من 10 إلى 25 دقيقة.

وأضاف: استحوذ مترو دبي على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة عام 2023، بواقع 37% (مقارنةً بنسبة 36% عام 2022)، فيما بلغت حصة مساهمة مركبات الأجرة 28% (مقارنةً بنحو 29.5% عام 2022)، وهو مؤشر جيد في تحول الركاب نحو استخدام وسائل النقل الجماعي التي تنقل عدداً أكبر من الركاب، وبلغت حصة مستخدمي حافلات المواصلات العامة 25%، وارتفع عدد مستخدمي وسائل التنقل المشترك، من 5% عام 2022، إلى 6% عام 2023، وحافظت وسائل النقل البحري، وترام دبي، على حصتها في عدد مستخدميها، بواقع 3% لوسائل النقل البحري، و1% لترام دبي.

وأوضح معاليه، أن شهر ديسمبر من عام 2023، سجل أعلى معدل في عدد الركاب، حيث جرى نقل قرابة 64.9 مليون راكب، وذلك تزامناً مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وحل شهر أكتوبر ثانياً بـ 64.2 مليون راكب، تلاه شهر نوفمبر بـ 64 مليون راكب، وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 54 و60 مليون راكب، مشيراً إلى أن إجمالي عدد رحلات وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، خلال العام الماضي، بلغ 144 مليون رحلة، منها أكثر من 114 مليون رحلة لمركبات الأجرة، وحوالي 25 مليون رحلة لوسائل التنقل المشترك، وسجل شهر أكتوبر الرقم الأعلى في عدد الرحلات، بواقع 13.3 مليون رحلة، تلاه شهري نوفمبر وديسمبر بواقع 13 مليون رحلة لكلٍ منهما.

ركاب مترو دبي

وأوضحت الأرقام الصادرة عن مركز التحكم الموحد، أن عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، بلغ 260 مليون راكب عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 15% مقارنةً بعام 2022، واستحوذت محطتا برجمان والاتحاد وهما محطتان مشتركتان على الخطين الأحمر والأخضر، على النصيب الأكبر من عدد ركاب مترو دبي العام الماضي، حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان للخطين الأحمر والأخضر 15 مليوناً، فيما بلغ عدد ركاب محطة الاتحاد للخطين الأحمر والأخضر 11.9 مليون راكب، وعلى الخط الأحمر سجلت محطة الرقة أكبر عدد من الركاب بإجمالي 11.7 مليون راكب، تلتها محطة مول الإمارات بـحوالي 11 مليون راكب، ثم محطة برج خليفة / دبي مول بـما يزيد على 10 ملايين راكب، وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة شرف دي جي في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 9.3 ملايين راكب، تلتها محطة بني ياس بـ 8.2 ملايين راكب، وحلت محطة الاستاد ثالثاً بـ 6.3 ملايين راكب.

مستخدمو وسائل النقل

نقل ترام دبي العام الماضي 8.84 ملايين راكب بنسبة زيادة قدرها 18% مقارنةً بعام 2022، فيما نقلت حافلات المواصلات العامة 173.5 مليون راكب بنسبة زيادة قدرها 10%، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي العام الماضي 17.43 مليون راكب بنسبة زيادة 9%، أما وسائل التنقل المشترك التي تشمل مركبات الحجز الإلكتروني والتأجير الذكي والحافلات تحت الطلب، فقد نقلت 43.61 مليون راكب العام الماضي بنسبة زيادة 34%، فيما نقلت مركبات الأجرة في دبي، التي تشمل: (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، العام الماضي 198.44 مليون راكب بنسبة زيادة قدرها 8% مقارنةً بعام 2022.





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