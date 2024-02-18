بعد خسارة معركة أفدييفكا... هل مازال في جعبة الغرب ما يقدمه لأوكرانيا؟

حققت القوات الروسية انتصارا رمزيا مهما بحسم معركة أفدييفكا بعد قتال شرس استمر لأكثر من 4 أشهر مع القوات الأوكرانية حول تلك المدينة الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، لتبعث برسالة مهمة قبل أيام من دخول الحرب عامها الثالث، وتطرح تساؤلا بشأن قدرة حلفاء كييف على مساعدتها.

وأقرت أوكرانيا بخسارة تلك المعركة واعترف كبار قادتها العسكريين بأن قرار سحب قواتهم من الخطوط الأمامية جاء حفاظا على أرواح العسكريين الأوكرانيين، بينما هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات بلاده المسلحة على النجاح والنصر المهم "بتحرير مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية"، بعد أن استمع إلى تقرير لوزير الدفاع سيرجي شويغو بشأن آخر التطورات على الأرض يؤكد فرض موسكو السيطرة الكاملة على المدينة "والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة "لتطهير المدينة نهائيا من المسلحين ودحر الوحدات الأوكرانية التي غادرت المدينة واستقرت في مصنع أفدييفكا للكيماويات"، حسبما ذكرت قناة (آر تي) على موقعها الإلكتروني مساء السبت.

واعتبرت الوزارة أن "تحرير مدينة أفدييفكا أتاح نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك، وبالتالي حمايته بشكل كبير من الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف الإجرامي"، مضيفة أنه "لم يتم نشر المعلومات حول تقدم قواتنا إلا بعد هزيمة العدو بالكامل والسيطرة على المدينة".

ووصفت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية هذا التطور بأنه بمثابة "نصر كبير" للرئيس الروسي، وبأنه الأكبر منذ سقوط مدينة باخموت في يد القوات الروسية في شهر مايو الماضي، والتي كانت البوابة الرئيسية لروسيا للتقدم في دونيتسك.

ورأت الشبكة الأمريكية أن هذا النصر جاء في "توقيت حاسم"، حيث "تبحث روسيا عن دفعة معنوية مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للعملية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، وقبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس في روسيا".

من جهته، عزا الرئيس الأمريكي جو بايدن ما حدث إلى "تقاعس" المشرعين الأمريكيين وعدم قدرة الكونغرس على تمرير المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال بايدن: "انسحب الجيش الأوكراني من أفدييفكا بعد أن اضطر الجنود الأوكرانيون إلى تقنين استخدام الذخيرة بسبب تضاؤل الإمدادات نتيجة لتقاعس الكونغرس، ما أدى إلى أول مكاسب ملحوظة لروسيا منذ أشهر"، حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية.

وشدد بايدن على ضرورة تمرير الكونغرس "مشروع قانون التمويل الإضافي للأمن القومي لإعادة إمداد القوات الأوكرانية" بشكل عاجل، حسب بيان للبيت الأبيض.

وجاءت كلمات باين خلال محادثة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد لقاء الأخير مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في مؤتمر ميونخ للأمن، الذي هيمنت عليه مسألة المساعدات الغربية المقدمة لكييف.

وأعرب مسؤولون أمريكيون مؤخرا عن قلقهم بشأن المكاسب الروسية وأشاروا إلى أنها "انعكاس لتباطؤ المساعدات"، بحسب (سي إن إن) التي نقلت عن بيان للمتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، قالت فيه: "هذه هي تكلفة تقاعس الكونغرس. يواصل الأوكرانيون القتال بشجاعة، لكن الإمدادات لديهم بدأت تنفد. من المهم أن يوافق مجلس النواب على تمويل إضافي لأوكرانيا دون تأخير حتى نتمكن من تزويد أوكرانيا بذخائر المدفعية وغيرها من المعدات الحيوية التي تحتاجها للدفاع عن بلادها".

وتعد الولايات المتحدة أكبر داعم منفرد لأوكرانيا، إلا أن نحو 60 مليار دولار لكييف معطلة بسبب خلافات سياسية بين المشرعين الأمريكيين.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في وقت سابق من هذا الشهر على حزمة مساعدات مالية بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) لأوكرانيا، جاءت متأخرة، لتمنى كييف بخسارة أخرى ذات مغزى.

وربما هذا ما دفع زيلينسكي للقيام يوم الجمعة برحلة أخرى إلى غرب أوروبا بهدف الضغط على حلفاء بلاده الغربيين لمواصلة تقديم الدعم العسكري، وفقا لفوكس نيوز.

وخلال كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن السبت، حث زيلينسكي الدول الغربية على مساعدة أوكرانيا على هزيمة بوتين، محذرا من أن "الحرب تشكل تهديدا للعالم بأسره".

وأضاف زيلينسكي: "إلى متى سيسمح العالم لروسيا بأن تكون هكذا؟ هذا هو السؤال الرئيسي اليوم... من فضلكم، كل شخص في العالم، لا تسألوا أوكرانيا متى ستنتهي الحرب. اسألوا أنفسكم، لماذا لا يزال بوتين قادرا على مواصلة هذه الحرب".

وسلطت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية الضوء على مقطع فيديو مصور نشره عسكريون أوكرانيون لأنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي يظهرون فيه في قبو مظلم بمصنع أفدييفكا لفحم الكوك، وقالوا إنهم كانوا يحتمون من قنابل جوية تزن 500 كجم تلقيها عليهم القوات الروسية، ووصفت الصحيفة مقطع الفيديو بالمروع، ويظهر فيه أيضا مستشفى ميداني يعالج الجرحى، وقالت: "يذكرنا (الفيديو) بالقتال الذي دام شهورا في أوكرانيا في مصنع آزوفستال للصلب في عام 2022".

وتطرقت الصحيفة إلى أهمية الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا في هذه المرحلة المهمة من الحرب، محذرة من أن "الذخائر على وشك النفاد في البلاد، كما أن قذائف المدفعية على وشك النفاد ما لم يأذن الكونغرس بتقديم المزيد من المساعدات".

وحصلت أوكرانيا على مساعدات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات من واشنطن وحلفائها الغربيين منذ بداية الحرب، إلا أن الرئيس الأوكراني لا يكف عن المطالبة بالمزيد.

ويرى محللون أن أوكرانيا ربما تواجه شهورا صعبة في ظل تقدم القوات الروسية وشح الإمدادات خاصة مع نقص الذخيرة عالميا، وتسرب إحساس لدى حلفاء كييف بأن مطالب زيلينسكي التي لا تنتهي لم تغير الوضع على الأرض كثيرا على الرغم من تفاؤله من قبل بالحصول مثلا على دبابات ليوبارد وتأكيده أنها ستسهم في قلب الموازين خلال ما عرف بالهجوم المضاد والذي أجمعت العديد من دوائر التحليل السياسي على فشله في تحقيق أهدافه المرجوة.





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