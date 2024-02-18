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محمد صلاح ينفرد برقم قياسي جديد في البريمير ليغ

2/18/2024 3:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


حقق النجم المصري محمد صلاح رقما مميزا خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه برينتفورد (4-1) التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ودخل محمد صلاح أرضية ملعب "غريفين بارك - Griffin Park" بالعاصمة لندن، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بدلا من زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا الذي تعرض لإصابة.

ونجح النجم المصري، العائد إلى الملاعب بعد الإصابة، في صنع الهدف الثاني "للريدز" عند الدقيقة 55، بتمريرة متقنة لزميله الأرجنتيني ألكسيس ماك اليستير، ومن ثم أحرز "الفرعون" الهدف الثالث بنفسه بحلول الدقيقة 68، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

كما أفادت وكالة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، بأن محمد صلاح سجل وصنع خلال 30 مباراة مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح رابع لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة، بعد المتصدر واين روني (36)، والفرنسي تييري هنري (32)، وآلان شيرر (31) مباراة.

وأصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين مساهمة في هز الشباك ضمن الدوري "البريمير ليغ: خلال الموسم الجاري (2023-2024)، إذ أحرز 15 هدفا، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

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