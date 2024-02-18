«مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي» يناقش مستجدات المشاريع البيئية في الدولة

ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، اجتماع مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، الذي عقد في مدينة العين بهدف متابعة التكامل في مجال العمل البلدي والوقوف على آخر المستجدات المعنية بتنفيذ البرامج والمشاريع البيئية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة في الدولة.

وفي بداية الاجتماع، وجهت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشكر لمجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي على جهوده المتواصلة في إنجاز المشاريع والمبادرات الرامية لتحقيق رؤية وتوجهات الدولة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة ومواردها.

وقالت معاليها: "تمثل جهود المجلس عاملاً أساسياً في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية المستدامة. وقد برزت هذه الجهود في مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته الإمارات ديسمبر الماضي، حيث استعرضت الدولة تجربتها المهمة في مجال العمل البيئي والبلدي ومشاريعها ومبادراتها الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال استراتيجياتها وخططها الوطنية في هذا المجال".

وأضافت معاليها: "أنا على ثقة من أن المجلس سيواصل جهوده والعمل بنفس روح التعاون في إنجاز المشاريع والتطوير والارتقاء بالخدمات البيئية والبلدية التي يقدمها للجمهور، والمساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة لتعزيز التنمية المستدامة والازدهار لشعب الإمارات".

واستعراض الاجتماع "البرنامج الوطني لمكافحة آفات أشجار النخيل" وجهود الوزارة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في هذا المجال. واستعرض الاجتماع كذلك مستجدات مشاريع الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026 والمعالجة البيولوجية للنفايات العضوية ووضع برنامج متكامل لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج في الدولة لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود الحملة الوطنية لمكافحة البعوض في الإمارات الشمالية، ومستجدات المبادرات الوطنية المناخية، منها على سبيل المثال الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي وتداول الكربون والحوار الوطني للطموح المناخي والمشروع الوطني لعزل الكربون لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أجنحة دولة الامارات في مؤتمر الأطراف COP28 والفعاليات التي استضافتها، ومخرجات مؤتمر الأطراف التفاوضية وغير التفاوضية.

حضر الاجتماع من وزارة التغير المناخي والبيئة كل من سعادة المهندس محمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة، وسعادة المهندس محمد موسى الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وسعادة المهندسة عذيبة سعيد القايدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة.

كما حضر الاجتماع سعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، وسعادة أحمد محمد الكعبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة علي خليفة القمزي مدير عام بلدية مدينة العين، وسعادة الدكتور سليمان عبدالله الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات بالشارقة، وسعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وسعادة منذر بن شكر الزعابي مدير عام دائرة البلدية برأس الخيمة، وسعادة محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة.





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