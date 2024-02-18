نايكي تكشف عن تخفيضات في أعداد الموظفين في ضوء تحديات المبيعات والمنافسة المتزايدة

(MENAFN
) شهدت أسهم نايكي انخفاضًا يصل إلى 4 في المئة خلال التداولات بعد إعلان الشركة الرائدة في صناعة الملابس الرياضية عن خططها لتقليص قوى العمل العالمية بنسبة تقدر بحوالي 2 في المئة, وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى معالجة توقعات ضعيفة للمبيعات وزيادة المنافسة في السوق, وبينما لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول عدد الموظفين المتأثرين، توظف نايكي حاليًا حوالي 83,700 فردًا في جميع أنحاء العالم.
كما أكدت نايكي في بيان أن تقليل قوى العمل يأتي في إطار جهود أوسع لتحسين عمليات الشركة وتوجيه الموارد نحو الفرص الأكثر وعدًا للنمو, وتأتي هذه الخطوة في ظل اهتمام قوي بالرياضة والصحة والعافية، مع تغير تفضيلات المستهلكين في أعقاب الأحداث العالمية, وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان سابق أُدلي به في ديسمبر، حيث كشفت نايكي عن خطط لتحقيق توفيرات تصل إلى 2 مليار دولار من خلال تبسيط العمليات، بما في ذلك تقليل القوى العاملة وتبسيط محفظتها منتجاتها, وتعد هذه القرارات استجابة لإنفاق المستهلكين المكتوم والحذر المتزايد بين المشترين، مما أثر على أداء المبيعات.
كذلك أثرت أخبار الخفض في الوظائف على أداء أسهم نايكي، مع انخفاضها في البداية لكنها تخففت بحلول الساعة 19:16 بتوقيت جرينتش إلى حوالي 2.26 بالمئة إلى 103.65 دولار للسهم, ومنذ بداية العام، شهدت أسهم الشركة انخفاضًا بنسبة تقدر بحوالي 6 في المئة.
في حين قام محللون من شركة اوبنهايمر، بقيادة براين ناجل، بتخفيض تصنيفات أسهم نايكي، مستشهدين بتوقعات استمرار نمو الإيرادات ببطء بسبب عوامل مثل تقلب الطلب المستهلكي وتقنيات الابتكار المحدودة, ورغم الاعتراف بفوائد تدابير تقليص التكاليف، حذر المحللون من أن الأثر الكامل قد يستغرق وقتًا طويلاً للتجسيد، خاصة في المجالات مثل تطوير المنتجات والابتكار, وسيتم تنفيذ الخفضات في الوظائف في مرحلتين، حيث ستبدأ المرحلة الأولى فورًا وتمتد حتى نهاية الأسبوع المقبل، بينما تُعتَبَرُ المرحلة الثانية مقررة للاكتمال بنهاية الربع الرابع لنايكي, وتُظهِر هذه الخطوة المتدرجة النهج الاستراتيجي لنايكي في إدارة جهود إعادة هيكلة قوى العملها مع التقليل من الانقطاعات لعملياتها.
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