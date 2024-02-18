تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق يرفع أسعار النفط رغم تنبيهات من تباطؤ الطلب

(MENAFN
) شهدت أسواق النفط زيادة ملحوظة في الأسعار يوم الجمعة الموافق 16 شباط، يدفعها بشكل أساسي التصاعد في التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط, وارتفعت عقود برنت للنفط الخام بمقدار 61 سنتًا، لتستقر عند 83.47 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود النفط الأمريكي بمقدار 1.16 دولار، لتبلغ 79.19 دولار للبرميل عند التسوية, وخلال الأسبوع، ارتفعت أسعار برنت بنسبة تزيد عن 1 بالمائة، وشهد النفط الأمريكي ارتفاعًا بنحو 3 بالمائة.
كما يرجع الارتفاع الكبير في أسعار النفط بشكل أساسي إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقًا, وهذه العوامل الجيوسياسية زادت من أسعار النفط خلال جلسة التداول، متغلبة على التحذيرات التي أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة بشأن تباطؤ محتمل في نمو الطلب العالمي.
كذلك شهدت أسعار النفط انخفاضات بعد توقعات الوكالة الدولية للطاقة، التي أشارت إلى تراجع زخم نمو الطلب العالمي على النفط وتعديلات في توقعات النمو لعام 2024, ومع ذلك، تحولت المشاعر بمرور الوقت مع تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى أن الأولوية، مما دفع الأسعار للارتفاع مرة أخرى, وهذا يتناقض مع التوقعات الأكثر تفاؤلًا التي قدمتها منظمة أوبك، مما زاد من تعقيد المشهد السوقي.
في حين تم تفاقم مخاوف بشأن التضخم بسبب التقارير عن زيادة في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال شهر يناير, وهذا التطور أثار مخاوف من أن ضغوط التضخم قد تتصاعد، مما يؤثر على ديناميكيات السوق ويسهم في التقلبات المراقبة في أسعار النفط, والتفاعل المعقد بين التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وتوقعات الطلب، والمخاوف من التضخم، يسلط الضوء على مجموعة العوامل المعقدة التي تؤثر في تحركات أسعار النفط, بينما تستمر المخاطر الجيوسياسية في التفوق على عناوين الأخبار وتعزز أسعار النفط، فإن التوترات المتعلقة بتوقعات الطلب والمؤشرات الاقتصادية تظل عوامل رئيسية تحريكية للمشاعر السوقية داخل قطاع النفط.
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