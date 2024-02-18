اتفاق يمنح طواقم السفن البحرية حق رفض العمل في البحر الأحمر في ضوء التحديات الصاعدة

(MENAFN
) ردًا على تصاعد المخاوف الأمنية في منطقة البحر الأحمر، أعلن اتحاد عمال وتحالف يضم أطرافًا داخل صناعة الشحن أن أفراد طواقم السفن البحرية الآن يمتلكون الحق في رفض المهام العملية على السفن التي تعبر عبر البحر الأحمر, وينبع هذا التطور الهام من اتفاق حديث تم توقيعه بين البحارة وشركات الشحن التجارية، بهدف حماية رفاهية وسلامة البحارة في ظل التهديدات المتزايدة في المنطقة.
كما يأتي قرار منح البحارة الخيار في رفض العمل في ظل زيادة في الهجمات التي تستهدف السفن التجارية من قبل مجموعة الحوثيين في البحر الأحمر, ومنذ منتصف نوفمبر، زادت المجموعة الحوثية من هجماتها على السفن باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، مربطة عملياتها بالصراع المستمر في غزة, والخطر المتزايد الذي تشكله هذه الهجمات دفع إلى جهود مشتركة لتعزيز تدابير السلامة للعمال البحريين العاملين في المنطقة.
كذلك مع اعترافها بالظروف الخطيرة التي يواجهها البحارة، تم التوصل إلى اتفاقات لتقديم الأجور المضاعفة لأفراد الطاقم الذين يتنقلون في مناطق عالية المخاطر, بالإضافة إلى ذلك، في ديسمبر، أدت المفاوضات بين البحارة وشركات الشحن التجارية إلى توسيع المناطق المعتبرة عرضة للحروب والمناطق ذات المخاطر العالية لتشمل المنطقة الجنوبية من البحر الأحمر, وتهدف هذه الاتفاقات المفاوضة الدولية إلى توفير حماية شاملة لعمال البحر في ظل التحديات الأمنية المتطورة.
في حين يجب على البحارة تقديم إشعار لمدة سبعة أيام قبل دخول المنطقة المعينة بموجب شروط الاتفاق الجديد الذي تم تأسيسه حديثًا، ومن المهم أن يحافظوا على الحق في طلب نقلهم إلى موقع بديل على حساب الشركة الشحن, ويؤكد هذا النصب على التزام كل من الاتحاد الدولي لعمال النقل والمنتدى الدولي للمفاوضات بأولوية سلامة ورفاهية البحارة الذين يجتازون مياه خطرة.
ومن خلال منح طواقم السفن البحرية السلطة في رفض المهام العملية في البحر الأحمر، ويمثل الاتفاق خطوة حاسمة نحو ضمان حماية العمال البحريين في مواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة, ويؤكد التعاون بين النقابات العمالية وشركات الشحن التزاماً جماعياً بحماية حقوق وسلامة البحارة العاملين في بيئات عالية المخاطر.
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