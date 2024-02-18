القاضي يأمر ترامب بدفع غرامة ويقرر منعه من إدارة الشركات في نيويورك

(MENAFN
) في تطور قانوني هام، أصدر قاضي في نيويورك قراراً غير مسبوق ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، يأمره بدفع غرامة ضخمة تقدر بحوالي 355 مليون دولار ويمنعه من إدارة شركاته في الولاية لمدة ثلاث سنوات, وجاء الحكم نتيجة لقضية احتيال وجد ترامب مسؤولًا فيها، مما يشكل إحباطًا كبيرًا لإمبراطوريته التجارية ويؤثر بشكل كبير على تطلعاته السياسية في الانتخابات المقبلة في نوفمبر.
كما أصدر قاضي المحكمة العليا في ولاية نيويورك، آرثر إنغورون، القرار المكون من 92 صفحة، الذي حدد العقوبات المفروضة على ترامب بسبب دوره المزعوم في الاحتيال, بالإضافة إلى الغرامة، تم منع ترامب من شغل أي منصب تنفيذي أو إداري في أي شركة أو كيان قانوني في نيويورك للفترة المحددة, وأبرزت الغرامة المالية الكبيرة خطورة الاتهامات الموجهة إلى ترامب ومدى حزم المحكمة في معالجة الموضوع.
كذلك رفض فريق ترامب القانوني بسرعة القرار، مع رفض المحامية آلينا حابا للحكم وتعبيرها عن عدم الرضا عن النتيجة القضائية, ونشر ترامب نفسه على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" لانتقاد المحاكمة باعتبارها "مسرحية"، متهمًا القاضي بالتحيز ووصف المدعي العام بالفاسد. نفى ترامب بشدة ارتكاب أي مخالفة، مؤكدا بقوة براءته ووصف إجراءات المحكمة بأنها هجوم موجه سياسيًا.
في حين رحبت النائبة العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، بالقرار القضائي، ووصفته بأنه "انتصار هائل" في سبيل تحقيق العدالة, وكانت مكتب النائبة العامة قد رفع دعوى قضائية مدنية ضد ترامب وابنيه في عام 2022، متهمًا إياهم بارتكاب الاحتيال المالي وطالبًا بتعويضات كبيرة إلى جانب إزالة عائلة ترامب من إدارة شركاتهم وأصولهم العقارية في نيويورك.
وتؤكد القضية الرهانات العالية المتعلقة بالمعارك القانونية المحيطة بمشاريع ترامب التجارية والتأثيرات المحتملة على مستقبله السياسي، بما في ذلك تطلعاته السياسية المستقبلية, ويمثل الحكم فصلا هاما في الفحص القانوني المستمر الذي يواجهه الرئيس السابق ويؤكد تعقيدات التنقل بين التقاطعات بين القانون والسياسة والمصالح التجارية.
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